Jonathan Cornelissen stapt voor onbepaalde tijd op als CEO van het Leuvense techbedrijf DataCamp. Hij verontschuldigt zich nadat Business Insider dinsdag naar buiten bracht dat Cornelissen zich bezondigde aan 'ongevraagd fysiek contact' tegenover een werknemer.

Het gaat om een incident dat zich afspeelde in oktober 2017. DataCamp gaf zelf in een blogbericht begin deze maand al toe dat "een leidinggevende" zich destijds "ongepast gedroeg" en "onuitgenodigd fysiek contact maakte met een medewerker op de dansvloer". Het bedrijf noemde daarbij de naam van Cornelissen niet.

Nadat Business Insider op basis van getuigenissen van DataCamp-instructeurs bekend maakte dat het om de CEO ging, kwam DataCamp donderdag met een nieuwe mededeling. Jonathan Cornelissen stopt vanaf volgende week woensdag als CEO en wordt voor onbepaalde tijd op onbetaald verlof gestuurd. Er werd niet bekendgemaakt wie de nieuwe CEO wordt.

Een mensenrechtenadvocaat met expertise in seksuele intimidatie zal het incident uit 2017 onderzoeken, alsook de manier waarop het techbedrijf daarmee is omgegaan. Ze zal ook aanbevelingen doen om "toekomstige incidenten te voorkomen en op gepaste wijze aan te pakken, en om een inclusieve en diverse bedrijfscultuur op te bouwen." Achteraf zal bepaald worden of Cornelissen nog kan terugkeren als leidinggevende bij DataCamp.

Zowel DataCamp als Cornelissen bieden, anderhalf jaar na de feiten, hun excuses aan. "Ik wil me verontschuldigen bij een voormalige werknemer, bij onze werknemers en bij onze gemeenschap. Ik heb twee keer gefaald. De eerste keer door mijn gedrag en de tweede keer in mijn verzuim om daarover duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren", biecht Cornelissen.

Op sociale media deden geruchten de ronde dat het bedrijf verdoezeld zou hebben wat er de nacht van het incident was gebeurd en dat het twee werknemers ontslagen zou hebben ontslagen omdat ze kritiek hadden geuit op de aanpak. De directie van DataCamp ontkent die beweringen formeel. Ze schrijft dat de medewerkers in kwestie enkel ontslagen werden omwille van hun prestaties. De directie geeft toe dat ze het incident beter had moeten afhandelen, maar betwist dat ze alles onder de mat heeft proberen vegen. "Elke bewering van een interne doofpot of een opzettelijke verduistering van de feiten over deze kwestie is fundamenteel onjuist."

DataCamp is een online leerplatform voor programmeertalen R en Python. Het groeibedrijf heeft 90 medewerkers verspreid over vestigingen in Leuven, New York en Londen. Eind vorig jaar haalde de techbelofte 25 miljoen dollar op.