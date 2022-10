Xavier Bourgois (ex-Barco) volgt Koen Van Loo op als Chief Information Officer bij Renson, een Belgische specialist in ventilatie en zonwering.

Renson heeft sinds deze week een nieuwe CIO. Xavier Bourgois neemt de rol over van Koen Van Loo. Die stapte vorige maand over naar HR-bedrijf Group S, waar hij de rol van chief information & digital officer waarneemt.

Xavier Bourgois was bijna zes jaar lang CIO bij Barco, dat hij in april vorig jaar verliet. Hij is ook CTO en mede-oprichter van Nyala: een start-up die een platform op basis van blockchain aanbiedt voor 'product traceability' en het geloofwaardig valideren van de milieu-impact. Als zelfstandig consultant is hij onder meer ook bij Innocom een adviseur.

Voor Bourgois bij Barco aan de slag ging, was hij bijna vier jaar verantwoordelijk bij bpost voor IT-operations en enterprise analytics en BI. Nog daarvoor was hij ook al de Europese CIO bij International Paper en The Stanley Works. Beginnen deed hij zijn carrière bij General Electric.

Renson heeft sinds deze week een nieuwe CIO. Xavier Bourgois neemt de rol over van Koen Van Loo. Die stapte vorige maand over naar HR-bedrijf Group S, waar hij de rol van chief information & digital officer waarneemt.Xavier Bourgois was bijna zes jaar lang CIO bij Barco, dat hij in april vorig jaar verliet. Hij is ook CTO en mede-oprichter van Nyala: een start-up die een platform op basis van blockchain aanbiedt voor 'product traceability' en het geloofwaardig valideren van de milieu-impact. Als zelfstandig consultant is hij onder meer ook bij Innocom een adviseur. Voor Bourgois bij Barco aan de slag ging, was hij bijna vier jaar verantwoordelijk bij bpost voor IT-operations en enterprise analytics en BI. Nog daarvoor was hij ook al de Europese CIO bij International Paper en The Stanley Works. Beginnen deed hij zijn carrière bij General Electric.