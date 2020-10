Kris Marchi wordt directeur internationale markten bij het consultancybedrijf Xplus. Marchi brengt meteen ook meer dan 20 jaar ervaring binnen.

Kris Marchi wordt bij Xplus verantwoordelijk voor de operationele en commerciële activiteiten van het bedrijf in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. Kris Marchi zal zich eerst vooral toeleggen op de Nederlandse activiteiten, waar de ambitie is om nog tegen het einde van het jaar het aantal consultants te verdubbelen, tot twintig medewerkers. Nadien komen Luxemburg en Frankrijk aan de beurt, en mogelijk komt in een later stadium ook Scandinavië in het vizier. "Tegen eind 2023 willen we ruim de helft van onze omzet halen buiten België", klinkt het bij CEO Ludo Wijckmans die begin dit jaar door oprichter Wim Vochten binnengehaald werd.

Kris Marchi kan prat gaan op ruim twintig jaar ervaring bij IT-bedrijven Atos, Dell en Ordina. Bij Dell had hij ook een internationale rol. Na zijn studies toegepaste informatica aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen behaalde Kris Marchi een tweede bachelordiploma in bedrijfsmanagement. In de Verenigde Staten behaalde hij vervolgens nog een MBA (master of business administration).

Xplus haalde in 2019 een omzet van 17,9 miljoen euro. Dit jaar ambieert het bedrijf af te klokken op 23,7 miljoen euro. De hoofdzetel van Xplus is in Brussel met vestigingen in Antwerpen, Breda, Parijs en Wiltz (Groothertogdom Luxemburg).

