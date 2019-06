Living Tomorrow heeft Yin Oei aangetrokken, de voormalige country manager van de Hasseltse IT-reus Cegeka. Ze wordt chief commercial officer voor Living Tomorrow en voor de spin-off TomorrowLab.

In april trok Yin Oei de deur achter zich dicht bij Cegeka, waar ze sinds september 2017 de rol van Belgische country manager vervulde. Nu maakt Oei bekend dat ze vanaf deze maand het bestuur van Living Tomorrow en Tomorrowlab zal vervoegen, in de hoedanigheid van CCO.

Living Tomorrow is een demonstratieplatform rond innovatie, dat vooral bekend is geworden door het Huis van de Toekomst in Vilvoorde. Uit de samenwerking tussen de verschillende partners is de spin-off TomorrowLab ontstaan. Tegenwoordig zijn bijna de helft van de top-100 bedrijven in België en meer dan zestig overheidsinstellingen, steden of gemeenten klant bij dit adviesbureau. Het consultancybedrijf werkt bijvoorbeeld met De Lijn aan zelfrijdende shuttles, met de gemeente Aalter aan een AI-chatbot of met Stad Genk aan een systeem om slim te parkeren.

Met de komst van Yin Oei heeft TomorrowLab nu twee genomineerde ICT Women of the Year aan boord. Vorig jaar trok het bedrijf immers al Marijke Verhaevert aan, voormalig programmamanager kunstmatige intelligentie op het Agentschap Informatie Vlaanderen. Zowel Yin Oei als Marijke Verhaevert werden door Data News genomineerd voor ICT Woman of the Year 2018.

"TomorrowLab stond al enige tijd op mijn radar", vertelt Oei. "Het is een netwerk van gepassioneerde experten en influencers die vol dynamiek hun passie en kennis overbrengen op de wereld rond hen. Uit informele gesprekken met Marijke Verhaevert bleek bovendien al snel dat het om een hechte en ambitieuze groep gaat, en dat er een respectvolle ondernemerscultuur aanwezig is."