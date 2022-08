Yin Oei groeit door tot CEO van Living Tomorrow. Samen met managing partners Frank Beliën en Joachim De Vos zal ze de toekomstvisie neerzetten.

Sinds midden augustus is Yin Oei de nieuwe CEO van Living Tomorrow Group. Yin Oei neemt zo na drie jaar als Chief Strategy Officer de fakkel over van Joachim De Vos. Ze vervoegde Living Tomorrow in 2019 na een carrière van bijna 20 jaar in de IT-sector - onder meer als country manager Belgium voor Cegeka, waar ze in 2018 nog genomineerd werd door Data News voor ICT Woman of the Year'.

Yin Oei neemt de dagelijkse leiding van de Living Tomorrow Group op zich en zal vanuit haar nieuwe rol de groep nationaal en internationaal verder laten doorgroeien. Samen met managing partners Frank Beliën en Joachim De Vos zal ze de toekomstvisie neerzetten. Joachim is en blijft de drijvende innovatiekracht van de groep en zo ook verantwoordelijk voor de relaties met de participanten en partners.

Living Tomorrow is sinds de oprichting uitgegroeid tot een toonaangevend innovatieplatform en is vooral bekend geraakt door het Huis van de Toekomst in Vilvoorde. Living Tomorrow staat trouwens aan de vooravond van de opening van een nieuwe innovatiecampus in Vilvoorde. Via TomorrowLab worden toporganisaties en overheden begeleid in hun innovatiestrategieën-en scenario's.

