Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton heeft met de ceo's van de Europese telecombedrijven overleg gepleegd over het delen van geanonimiseerde data om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen en te voorspellen, zo heeft de Europese Commissie dinsdag meegedeeld.

In de videoconferentie onderstreepte Breton maandag dat geanonimiseerde metadata van mobiele apparaten kunnen helpen om "de patronen van verspreiding van het coronavirus" te analyseren en te bepalen waar de nood aan medisch materiaal het hoogst is. Volgens de ontwerpplannen zou de Commissie bepalen hoe de data aangewend worden. "We willen per land één grote operator selecteren", lichtte Breton toe aan de nieuwssite Politico. "We willen snel gaan en dit op dagelijkse basis opvolgen". De Commissie beklemtoont daarbij dat het delen en beheren van de metadata van telecomoperatoren in overeenstemming met de strenge Europese verordening over gegevensbescherming en de e-privacyregels zou gebeuren. Een woordvoerder van de Commissie stipuleerde dinsdag dat de Europese gegevensbeschermingsregels zich niet verzetten tegen de uitwisseling van geaggregeerde data waarbij het onmogelijk is om afzonderlijke individuen te identificeren. Daarnaast bevat de wetgeving volgens de zegsman uitzonderingen die het mogelijk maken om persoonlijke data te verwerken om redenen van openbaar belang op vlak van openbare gezondheid. Het is steeds aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten om deze maatregelen te verifiëren.