Na weken van geruchten heeft Apple dinsdag zijn langverwachte AirPods Max uitgebracht. De draadloze over-ear hoofdtelefoon kenmerkt zich door een futuristisch ontwerp, actieve ruisonderdrukking en een stevig prijskaartje van 629 euro.

De AirPods Max, vanaf 15 december verkrijgbaar in vijf kleuren, heeft designmatig zowel trekjes van Apples HomePod-luidspreker (met name de geweven stof aan de binnenkant van de oorschelpen en op de hoofdband) als van de Apple Watch. De hoofdtelefoon beschikt zelfs over een digitale kroon - in dit geval niet bedoeld om door de functies van de smartwatch te scrollen, maar om het volume te bedienen, nummers te skippen of om telefoongesprekken aan te nemen.

Telescopisch systeem

De hoofdtelefoon kan worden beschouwd als de grote broer van de zeer populaire AirPods-oordopjes. Apple heeft niet beknibbeld op materialen en ook de manier waarop de oorschelpen via een telescopisch systeem uitschuiven ademt degelijkheid.

Onder de zachte oorkussens gaan 40mm drivers schuil die volgens de fabrikant garant staan voor diepe bassen, accurate middentonen en heldere hoge frequenties. Elke schelp bevat een Apple H1-processor met tien 'audio-cores' die naast de actieve noise cancellation ook functies controleert als Adaptive EQ, Transparantiemodus en Spatial Audio. In een notendop: Adaptive EQ stemt het geluid voortdurend af op de pasvorm en 'afsluiting' van de oorschelpen (die door beweging kan veranderen), de Transparantiemodus laat met een druk op de knop desgewenst ook het omgevingsgeluid door, en met Spatial Audio waant de gebruiker zich in een theaterachtige omgeving, aldus Apple. Dat laatste snufje wordt gecombineerd met head tracking: wanneer je je hoofd beweegt, past ook de richting van het geluid zich automatisch aan, dankzij de gyroscoop en accelerometer in de AirPods Max.

Spraakbediening via Siri

Optische sensoren en positiesensoren registeren of de gebruiker de hoofdtelefoon draagt, en kunnen de muziek automatisch pauzeren wanneer de AirPods Max wordt afgenomen (of wanneer een van de schelpen van het oor wordt gehaald). Andere kenmerken zijn spraakbediening via Siri, een autonomie van twintig uur en een meegeleverd draagtasje. Daarin opgeborgen schakelt de hoofdtelefoon netjes over op een zeer laag stroomverbruik, zodat, waardoor de oplaadbare batterij minder wordt belast.

Directe concurrenten van de AirPods Max zijn de Sony WH-1000XM4, die we onlangs nog hebben getest, en de Bose QuietComfort 35 II. Twee steengoede hoofdtelefoons waarvoor je (als je een beetje zoekt) respectievelijk 345 en 310 euro betaalt. Stevige bedragen, maar een koopje in vergelijking met de AirPods Max. Niet minder dan 629 euro, vraagt Apple ervoor, en dat is bijna evenveel als de Sony en de Bose samen...

Apple AirPods Max. © Apple

