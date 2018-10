Compacte instaprouter van AVM

De AVM FRITZ!Box 7530 is een nieuw instapmodel router in een compact, wit ontwerp en de opvolger van de eerder door ons geteste FRITZ!Box 7590. Net als zijn voorganger is de router geschikt voor alle DSL-verbindingen en snelle supervectoring-verbindingen.

Het verbeterde frequentiebereik van 35 MHz in plaats van 17 MHz en de nieuwste vectoring-technologie maken downloads met snelheden tot 300 Mbit/s en uploads met snelheden van 50 Mbit/s mogelijk.

De nieuwe FRITZ!Box 7530 biedt 2 x 2 dual-band Wireless AC + N (866 Mbit/s + 400 Mbit/S). De router heeft vier gigabit LAN-aansluitingen en een USB-poort voor opslagmedia.

Het FRITZ!OS 7 kreeg een update zodat je het netwerk kan uitbreiden met FRITZ!WLAN-repeaters en FRITZ!Powerline-apparaten. Je kan ook eenvoudig een extra FRITZ!Box integreren in het Mesh-netwerk.

De update van het besturingssysteem maakt het ook mogelijk op ULE gebaseerde smart-homeproducten van andere fabrikanten te integreren.

De nieuwe router meet 208 x 150 x 37 mm. De volledige specificaties van de FRITZ!Box 7530 vind je op de website van AVM.

De AVM FRITZ!Box 7530 router heeft een adviesprijs van 149 euro.

Bron: www.diskidee.be