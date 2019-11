AVM introduceert twee compacte wifi-repeaters waarmee je eenvoudig de wifi-reikwijdte van je thuisnetwerk vergroot. De FRITZ!Repeater 1200 doet dat voor de 5 GHz- en 2,4 GHz-band, de kleinere FRITZ!Repeater 600 voor de 2,4 GHz-band.

De nieuwe FRITZ!Repeater 1200 en 600 van AVM zijn wifi-repeaters in een compacte uitvoering voor eenvoudige aansluiting op een stopcontact. Eerder dit jaar lanceerde AVM de krachtigere FRITZ!Repeater 3000 in een verticaal ontwerp.

De FRITZ!Repeater 1200 is een mesh wifi-repeater voor 2,4 en 5 GHz en biedt een snelheid tot 1266 Mbit/s (telkens 2×2 wifi ac+n).

De FRITZ!Repeater 600 is een mesh wifi-repeater voor 2,4 GHz en biedt een snelheid tot 600 Mbit/s (4×4 wifi n).

De FRITZ!Repeater 1200 is uitgerust met een gigabit lan-poort voor de aansluiting per kabel of voor de aansluiting van netwerkapparatuur.

De nieuwe FRITZ!Repeaters nemen alle instellingen van de FRITZ!Box en latere wijzigingen van de instellingen over (met mesh wifi).

De FRITZ!Repeater 1200 meet 80 x 80 x 37 mm, terwijl de FRITZ!Repeater 600 63 x 63 x 30 mm meet.

De AVM FRITZ!Repeater 1200 en 600 hebben een adviesprijs van respectievelijk 69 en 49 euro.

Bron: www.diskidee.be