4 star star star star star

De AVM Fritz!Repeater 3000 is een draadloze repeater met drie zenders, waarvan er één uitsluitend gebruikt wordt voor mesh-communicatie. Een test.

De AVM Fritz!Repeater 3000 mesh-repeater is compatibel met alle wifi-routers met de draadloze standaarden 802.11ac/n/g/b/a, maar werkt uiteraard extra goed samen met recente AVM-routers en -repeaters die over wifi-mesh beschikken.

Het voordeel tegenover een gewone wifi-repeater is dat het draadloze netwerk alle verbindingen zelf regelt. Je merkt niets van een eventuele overgang naar een ander draadloos toegangspunt in het draadloze "spinnenweb".

Van vertraging of halvering van de verbinding is in theorie geen sprake, omdat één van de drie draadloze zenders uitsluitend wordt gebruikt voor de mesh-communicatie. Draadloze apparatuur kan dan een verbinding maken met de twee overblijvende zenders. De Fritz!Repeater 3000 is trouwens de eerste repeater van AVM met drie afzonderlijke banden.

Kenmerken

De Fritz!Repeater 3000 heeft drie wifi-zenders: twee in de 5 GHz frequentie (één van 1.733 Mbit/s en een tweede van 866 Mbit/s) en één in de 2,4 GHz frequentie (400 Mbit/s). Wanneer je de repeater verbindt met een mesh-router uit het productgamma van AVM dan communiceert de repeater met de router via een eigen 5 GHz frequentieband.

AVM routers met mesh (eventueel pas geactiveerd nadat je de recentste firmware installeert, vanaf Fritz!OS 6.90) zijn Fritz!Box 7590, 7530, 7490, 7430, 3490, 4040, 4020, 6490 Cable, 6890 LTE en 6820 LTE.

Ook sommige eerdere AVM-routers, zoals de AVM Fritz! FRITZ!Box Fon WLAN 7390 en nog oudere 7360, kunnen met een firmware-upgrade mesh-ondersteuning krijgen en dus gekoppeld worden aan deze nieuwe mesh-repeater.

Een aantal van deze routers testten we in het verleden en die tests vind je terug door op de link te klikken.

De Fritz!Repeater 3000 heeft achteraan twee gigabit lan-poorten waarop je computers, printers, audio-video-spelers en andere netwerkapparatuur kan aansluiten.

Eén van de LAN-poorten kan ook ingericht worden als LAN-brug en via een netwerkkabel aangesloten worden op een router. Die verbinding is dan beveiligd met WPA3 Transition Mode (de versie van WPA3 die tegelijk actief kan zijn op een netwerk waarin ook nog het minder veilige WPA2 wordt gebruikt). De draadloze verbindingen zijn beveiligd met WPA2 (802.11i).

Uiterlijk lijkt de nieuwe AVM-repeater op de 6820 LTE mobiele router en heeft dus een verticaal ontwerp, alleen is het kastje wat groter dan bij de uiterlijk vergelijkbare mobiele router. De afmetingen zijn 8,8 x 18,4 x 13,6 cm.

De repeater verbruikt maximaal 11,4 watt. Het gemiddelde verbruik is 6 watt.

Alle details over de FRITZ!Repeater 3000 vind je op de productwebsite van AVM.

Ingebruikname

De meertalige installatiehandleiding heeft ook een Nederlandse sectie. Ze toont in woord en beeld hoe je de repeater installeert. De installatie is in essentie een kwestie van op twee knoppen drukken: achtereenvolgens de wps-knoppen van de router en de repeater.

Wacht 35 à 40 seconden tot de Connect-led op de voorkant van de repeater continu langzaam knippert. Druk dan kort op de rode Connect-knop. De led knippert nu sneller. Binnen de twee minuten start je de wps-procedure op de router. Zodra de verbinding een feit is, branden beide leds op de Fritz!Repeater 3000.

Vervolgens kan je de repeater op een geschikte locatie zetten: idealiter ongeveer halverwege tussen de gekoppelde router en de wifi-apparaten die je wil gebruiken.

De kleur van de led voor de verbindingskwaliteit brandt groen als de verbinding goed is. Brandt deze led oranje dan dien je de repeater dichter bij de router te plaatsen.

Met behulp van de AVM Fritz!App WLAN voor Android en iOS bepaal je de ideale locatie nog eenvoudiger.

Ondersteunt je router geen wps of wil je de repeater via een kabel met je router bridgen, dan dien je een andere procedure te volgen en de wizard te gebruiken in de webinterface van de repeater. Dit wordt in de handleiding duidelijk uitgelegd.

Wij testten de repeater in combinatie met de Fritz!Box 6890 LTE router. De koppeling via wps lukte probleemloos, maar de repeater bleek dan gekoppeld te zijn als draadloze brug en niet als mesh-node.

Om de mesh-functie in te schakelen moesten we achtereenvolgens nog een keer kort op de wps-knoppen van de repeater en de router te drukken. Pas daarna verscheen het mesh-symbool bij de repeater in het netwerkoverzicht van de router. In de handleiding wordt dit nergens uitgelegd, maar in de webinterface van de router is er een verwijzing naar een informatiepagina op de AVM-website waarin deze procedure wel wordt uitgelegd.

Beheer

Het overzichtelijke webbeheer heeft de gebruikelijke interface van AVM-repeaters en -routers die ook beschikbaar is in het Nederlands.

In mesh-modus moet je in feite nooit in het beheer van de repeater zijn, want alle instellingen regel je in het webbeheer van de gekoppelde AVM-router. De repeater neemt die vervolgens naadloos over. Alleen in heel specifieke gevallen (bijvoorbeeld verandering van wifi-kanaal; zie verderop) moet je in de repeater-interface zijn.

Ook eventuele firmware-updates worden automatisch door de router op de repeater toegepast. Je kan wel informatie opvragen in het webbeheer van de repeater. En uiteraard moet je ook daar zijn als je de repeater om een of andere reden als een klassieke repeater of bridge wil inzetten.

In combinatie met een wifi-router van een andere fabrikant dan AVM neemt de Fritz!Repeater 3000 de SSID en de netwerksleutel over, maar moet je al de rest wel nog zelf regelen via het webbeheer. Dat is dan vooral van toepassing wanneer er een nieuwe firmware uitkomt: die moet je dan zelf toepassen.

Praktijk

Het is interessant om de werking nog een keer extra te controleren met de Fritz!App WLAN app. In ons geval kregen we de tip om de repeater met de router te verbinden via kanaal 100 of hoger. Dit zou een hogere doorvoersnelheid toelaten dan het gebruikte kanaal 36.

Dit doe je in het webbeheer van de repeater, in het menu 'Wireless, Radio Channel' waar standaard 'auto-channel' geconfigureerd is voor de mesh-verbinding via de tweede 5 GHz band. Kies kanaal 100 (of hoger) uit het afrolmenu en klik op 'Apply'.

Die waarschuwing heeft te maken met het feit dat in onze testomgeving een ander draadloos apparaat actief was; wijziging naar een kanaal boven de 100 zorgde ervoor dat de repeater daar de 5 GHz band voor zich alleen heeft; één en ander kan je nagaan in het webbeheer via het menu 'Wireless, Channel' en de optie 'Use of the Wireless LAN Channels'.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties.

De Fritz!Repeater 3000 haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, tussen 179 en 614 Mbit/s, afhankelijk van de meetlocatie.

De gemiddelde reële draadloze netwerksnelheid van alle testlocaties is 387 Mbit/s. De prestaties zijn dus erg goed.

Conclusie

Dankzij een derde communicatiekanaal dat voor niets anders gebruikt wordt, haalt de AVM Fritz!Repeater 3000 veel betere mesh-prestaties dan de eerder geteste AVM Fritz!Wlan Repeater 1750E die meer zoals een echte repeater/extender functioneert, zelfs wanneer je hem in mesh-configuratie gebruikt. Ook in vergelijking met andere mesh-oplossingen presteert deze nieuwe AVM-repeater behoorlijk goed.

Gemiddelde prijs: 119 euro

Bron: www.diskidee.be