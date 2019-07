HP voegt een nieuw model toe aan de Sprocket serie fotoprinters. De Sprocket Studio is een printoplossing om direct vanaf een mobiel toestel foto's af te drukken via een Bluetooth-verbinding.

Begin dit jaar testten we al de Sprocket New Edition uit HP's draagbare fotoprinterserie. De Sprocket Studio is de nieuwste fotoprinter van HP waarmee je 10 x 15 cm foto's kan afdrukken.

Het printertje heeft een een keramisch witte parelmoerafwerking en maakt gebruik van dye-sublimatietechnologie.

Met Bluetooth 5.0 en de HP Sprocket App is het printen van je favoriete foto's een eenvoudig twee-stappenproces: je selecteert een afbeelding en klikt op afdrukken. Tot drie mobiele apparaten kunnen pairen met de Sprocket Studio.

Afdrukken gebeurt met een snelheid tot 61 seconden per afdruk en een printkwaliteit van 300 dpi.

In de HP Sprocket-app kan je foto's ook bewerken met sjablonen voor het maken van fotoalbums, kaarten, collages en meer.

Alle specificaties van de Sprocket Studio vind je op de website van HP.

De HP Sprocket Studio heeft een adviesprijs van 149 euro.

Bron: www.diskidee.be