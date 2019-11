Huawei lanceert de Freebuds 3 draadloze oortelefoon met ondersteuning van Bluetooth 5.1 en actieve ruisonderdrukking.

De nieuwe Freebuds 3 draadloze oortjes van Huawei gebruiken de Kirin A1 chip van de fabrikant met Bluetooth 5.1-ondersteuning, Dual Channel transmissietechnologie en een 356 MHz-audioprocessor.

De oordoppen bieden stereogeluid en actieve ruisonderdrukking. Door dubbel te tikken op het linkeroortje activeer je de ruisonderdrukkingsfunctie.

De Freebuds 3 spelen vier uur muziek met één laadbeurt. Met het meegeleverde oplaaddoosje beschik je over 20 uur oplaadvermogen. Het doosje laad je op via een usb Type-C-oplaadkabel of door het draadloze oplaadstation te gebruiken.

Alle specificaties van de Huawei Freebuds 3 oortjes vind je op de website van Huawei.

De Huawei Freebuds 3 draadloze oortelefoon is verkrijgbaar in de kleuren Koolstof Zwart of Keramisch Wit voor een adviesprijs van 179 euro.

Bron: www.diskidee.be