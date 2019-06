Sony introduceert de WH-XB900N draadloze koptelefoon die automatisch ongewenste geluiden filtert. Met de Quick Attention-modus kan de noise cancelling tijdelijk worden uitgeschakeld via een touch-pad aan de rechteroorschelp.

Sony lanceerde in de de Extra Bass-serie eerder al de WH-XB700 draadloze hoofdtelefoon die je op de oren draagt. Nu voegt de fabrikant de WH-XB900N toe aan de serie die je over de oren draagt.

De hoofdtelefoons in de Extra Bass-serie versterken alle basfrequenties zonder in te leveren op de helderheid van stemmen.

De WH-XB900N koptelefoon is uitgerust met 40mm drivers en heeft een frequentiebereik van 2 tot 22.000 Hz.

Met Digital noise cancelling wordt het omgevingsgeluid geëlimineerd en zijn achtergrondgeluiden zoals straatlawaai en stemgeluiden niet langer hoorbaar.

De WH-XB900N heeft een Quick Attention-modus die je bedient via een touch-pad aan de rechteroorschelp. Door aanraking via de handpalm wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld. Zo kan je een gesprek voeren of een aankondiging beluisteren zonder de hoofdtelefoon af te hoeven zetten.

Via het touch-pad kan je tevens van nummer wijzigen, het volume instellen en een telefoongesprek aannemen.

De WH-XB900 is via Bluetooth 4.2 Apt-X technologie en NFC draadloos te verbinden. De koptelefoon heeft ook een stereo-jackaansluiting en Sony levert een audiokabel mee.

De WH-XB700 ondersteunt Google Assistant. Via de assistent kan je met spraakcommando's een smartphone of tablet aansturen.

Met de Sony Headphones Connect-app voor Android en iOS kan je de Clear Bass, Surround (VPT) en Sound Position Control audiofuncties instellen.

Naast een batterijlevensduur tot 30 uur draadloos heeft deze headphone een Quick Charging-functie. Na 10 minuten opladen kan je 60 minuten muziek beluisteren.

Alle specificaties van de WH-XB900 vind je op de website van Sony.

De Sony WH-XB900 draadloze hoofdtelefoon is vanaf juni beschikbaar in de kleuren blauw en zwart voor een adviesprijs van 250 euro.

Bron: www.diskidee.be