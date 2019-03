Smartphonehouder met laadfunctie

Ewent introduceert een smartphonehouder die is uitgerust met Qi-technologie. Je kan er smartphones die de laadfunctie volgens de Qi-standaard ondersteunen draadloos mee opladen.

De Ewent EW1192 is een smartphonehouder die je kan gebruiken wanneer je wil videobellen of video's wil bekijken. Je kan de smartphone in portret- of landschapsmodus zetten. De antisliplaag zorgt ervoor dat de smartphone goed op de plaats blijft staan.

De EW1192 smartphonehouder doet ook dienst als draadloze oplader. Als je een smartphone die de Qi-laadfunctie ondersteunt op de houder plaatst, laadt het toestel meteen op.

De Ewent EW1192 houder wordt gevoed via usb. De usb-kabel wordt meegeleverd.

De Ewent EW1192 smartphonehouder heeft een adviesprijs van 24,99 euro.Eerder testten we een draadloze autohouder van Ewent met vergelijkbare functionaliteit (EW1191).

