De voorspellingen over de impact van kunstmatige intelligentie (AI) zijn al langer zeer optimistisch en dat blijft nog even zo. Steeds meer bedrijven zijn bezig met proefprojecten en strategische oefeningen rond AI-ontwikkelingen en hoe die hen vooruit kunnen helpen. Maar het is niet omdat die mogelijkheden er zijn of onderzocht worden, dat zich dat ook al in concrete AI-oplossingen vertaalt. We stelden in onze ICT Guide enquête de vraag of er in uw bedrijf minstens één oplossing bestaat die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. Ruim 64% antwoordt met een duidelijke 'nee'. Al kan u het natuurlijk ook omdraaien: bijna 36% van de Belgische bedrijven heeft al één AI-oplossing in huis. Toch lijkt dit cijfer vooral de typische Belgische achterdocht te benadrukken om al te snel nieuwe technologie te omarmen.

Bron: ICT Guide enquête © DN

Een soortgelijk resultaat zien we namelijk ook bij robotic process automation (RPA) en rond no-code en low-code platformen. 76% zegt geen RPA-oplossing in huis te hebben. 73% doet het voorlopig nog zonder low-code. Al moeten we wel een belangrijke kanttekening bij deze cijfers plaatsen: deze percentages zijn berekend met abstractie van de 'weet ik niet'-antwoorden die vrij aanzienlijk waren voor sommige vragen.

Laat ons dan eens kijken waar Belgische bedrijven hun data zoal bewaren. Een centraal data lake of data warehouse blijkt voor 43% de aanpak. Daarnaast zetten Belgische bedrijven vooral in op een gezonde mix van cloud, on premise opslag en het bewaren van data bij een datacenter- en/of hostingbedrijf. Minstens 7 op de 10 Belgische bedrijven doen beroep op clouddiensten - daarover leest u verderop wat meer - naast opslag in lokale en zeker ook externe datacenters. En zelfs daar wordt duidelijk gekozen voor een mix van internationale én lokale spelers. 60% van de bedrijven doet een beroep op minstens één Belgische datacenter- of hostingpartij, maar voor 51% is ook minstens één internationaal datacenter- en hostingbedrijf betrokken in de IT-strategie.

