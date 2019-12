Niet alleen is de basistechnologie beschikbaar, ook bedrijven als Google, Facebook en Apple zetten voluit in op augmented reality. Mogen we daaruit afleiden dat AR een blijvertje is? Wellicht wel, al hangt de echte doorbraak straks ook af van de gebruikte hardware.

"Er beweegt momenteel erg veel", zegt Pieter Matthieu, digital designer bij icapps, een bedrijf dat digitale oplossingen ontwikkelt. De technologie voor AR is beschikbaar en heeft een zekere maturiteit bereikt. Toch zijn nog niet alle stappen gezet. "Er bestaat nog niet zoiets als een unified experience voor AR." Zo is ARCore, de AR-softwarekit van Google, heel sterk in de berekening van de belichting van 3D-objecten, terwijl ARKit van Apple dan weer beter is in het herkennen - en in real time mixen - van mensen met digitale beelden. "Vooral bij Google en Apple zien we de aanhoudende investeringen die ze in AR doen", vervolgt Pieter Matthieu. "Dat levert op termijn zonder twijfel een bepaalde meerwaarde op. Over pakweg één tot vijf jaar kunnen we van die investeringen in AR mooie dingen verwachten."

De juiste bril

In de context van AR mag ook de rol van de hardware niet onvermeld blijven. "De verwachting is dat de combinatie van hardware en software AR de grote doorbraak bezorgt", zegt Wouter Martens, CTO bij icapps. Met de huidige generatie wearables - stijl Microsoft HoloLens - blijft het allemaal net iets te onnatuurlijk. "Dat soort brillen is nog te chunky. Een AR-bril die verbonden is met een smartphone kan zich beperken tot de projectie, terwijl de smartphone het eigenlijke werk verricht. Dat zou de drempel voor AR sterk verlagen. Al wat de gebruiker dan nog moet doen, is zo'n brilletje opzetten." Intussen zijn er diverse bedrijven die dat pad bewandelen, met name via de ontwikkeling van smart glasses voor de industrie.

Logistiek en gezondheidszorg zijn de twee klassieke sectoren die het eerst met AR aan de slag gingen. Pieter Matthieu ziet echter nog heel wat andere mogelijke toepassingen. "Ik denk onder meer aan de bouwsector", zegt hij. "Wie droomt van een veranda of een zwembad, krijgt via een AR-projectie onmiddellijk een beeld van hoe het eindresultaat eruit zou kunnen zien. Het is een toepassing die het beslissingsproces van de klant zou ondersteunen." De oplossing geeft ook goed de meerwaarde van de technologie aan. De gebruiker beweegt zich door de realiteit, maar dan augmented. Pieter Matthieu: "Je kunt er op een heel realistische manier dingen mee tonen die er in werkelijkheid nog niet zijn."

Beter en meer verkopen

Een ander voorbeeld is dat van een bedrijf dat planten verhuurt, onder meer voor de aankleding van kantoren. Via de AR-toepassing ziet de klant meteen hoe zijn kantoor eruit zou zien. De oplossing meet tegelijk ook de lichtinval in de ruimte en suggereert daarbij welke types planten daarin het best gedijen. "Op die manier groeit AR uit tot een handig instrument om het verkoopproces te ondersteunen", aldus nog Wouter Martens. "Het biedt zo bovendien een makkelijk opstapje richting upselling."