De NAVO maakt zich klaar voor de 'data war'

Iets meer dan een jaar geleden ondertekenden de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) en haar agentschap NATO Communications and Information een raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor de aankoop van apparatuur in het kader van het IT-moderniseringsproject. Het contract ter waarde van 200 miljoen euro loopt over vijf jaar, end-user computing niet in rekening gebracht.

...