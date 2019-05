Uit een longlist van een paar honderd bedrijven selecteerde u als lezer een kleine veertig genomineerden. Met die lijst trok onze vakjury zich terug in het verborgene om al debatterend tot een consensus te geraken. De stemformulieren zijn intussen tot witte rook herleid en wat rest zijn de veertien verdiende winnaars van de Data News Awards for Excellence 2019.

Cloud Innovator of the Year: MICROSOFT

Amazon Web Services (AWS) is een pionier in cloud storage. De jury is positief over de elasticiteit van de diensten die het bedrijf aanbiedt. Ze zijn de jongste jaren ook merkelijk actief aanwezig in België. Amazon blijft ook onklopbaar qua prijszetting, maar beperkt zich vooral tot infrastructuur. Securityproblemen bij AWS traden in het verleden wel vaker op, al lag dat doorgaans aan een slechte configuratie bij de gebruiker: iets wat Amazon ondertussen beter aanpakt.

