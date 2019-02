Review: krachtige laptop van Huawei

Met de MateBook X Pro lanceert de Huawei Consumer Business Group zijn eerste computer op de Belgische markt, verkrijgbaar bij MediaMarkt, Coolblue en Exellent.

Deze 13,9-inch 'FullView' laptop valt op door de uiterst smalle, opvallend stevig aanvoelende schermrand.

91% van het deksel is scherm, de rand neemt de overige negen procent in beslag. Dat resulteert in een erg compacte '14-inch laptop' van 304 x 217 mm die maar 14,6 mm dik is en net geen 1,33 kg weegt.

Kenmerken

De Huawei MateBook X Pro heeft de recentste Intel-technologie: i5- of i7-processoren van de achtste (Kaby Lake-R) generatie, tot 16 GB LPDDR3-2133 Mhz ram, 512 GB ssd (met nog 425 GB vrije ruime) en Nvidia GeForce MX150 GPU met 2 GB GDDR5 videoram.

Het LTPS IPS-aanraakscherm met een beeldverhouding van 3:2 en Corning Gorilla-glas beschermlaag heeft een videoresolutie van 3.000 x 2.000 pixels en een pixeldichtheid van 259 ppi.

De schermklep heeft in het midden een uitsparing, waardoor je het scherm met één vingerbeweging kan openklappen. Hierdoor, door zijn erg compacte en lichtgewicht formaat (voor een 14-inch laptop) en tevens dankzij de zeer snelle starttijd is dit een erg draagbare computer die je snel overal mee naartoe neemt en die dan direct gebruiksklaar is.

De De 57,4Wh Li-Po accu houdt het volgens de fabrikant tot twaalf uur uit bij 1080P video-weergave, veertien uur lang bij werken of vijftien uur tijdens het surfen.

Rechts boven het verlichte, morsbestendige azerty-toetsenbord is er een ronde stroomknop die tegelijk functioneert als vingerafdruklezer. Met deze 'vingerafdrukstartknop' log je in 6,6 seconden in op het Windows-bureaublad als de laptop in slaapstand staat en in 7,8 seconden wanneer hij volledig uitgeschakeld is.

In de smalle schermrand is natuurlijk geen ruimte voor een camera. Die zit verzonken in het toetsenbord. Op die manier is ook de privacy van de gebruiker gegarandeerd: alleen wanneer je op de cameratoets drukt werkt de camera. Wel is de cameraresolutie beperkt tot 1MP (720p video).

Standaard wordt een compacte USB-C hub meegeleverd met hdmi, vga en gigabit-ethernet. Op de laptop zelf zitten twee USB-C poorten, waarvan één met Thunderbolt 3.0 en een USB-A poort. Een 3,5 mm audiopoort is eveneens aanwezig.

De Dolby Atmos-compatibele stereoluidsprekers bevinden zich aan de onderkant van de laptop en stralen naar onderen. De MateBook X Pro heeft geen ventilator. De warmte-ontwikkeling aan de onderkant valt ook bij hoge belasting goed mee, maar helemaal koel blijft de onderkant niet.

Prestaties

De Huawai Matebook X Pro presteert goed. Opvallend zijn de zeer goede prestaties van de 512 GB LiteOn NVMe PCIe-ssd.

Huawei MateBook X Pro (i7-512-8G) Microsoft Surface Pro 6 + Signature Type Cover (Model #1796) (i7-512-16G) HP Spectre x360 Convertible 15-ch000nb Home notebook pc(3DL43EA) (i7-512-16G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 306 275 368 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 332 382 418 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3618 3248 3660 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4838 3334 4539 Futuremark PCMark 10 Score 3539 3535 3673 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5068 4993 5038 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 494,5 285,5 401,53 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 9707 9163 13581 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 8104 4805 10784

Conclusie

De Huawai Matebook X Pro laptop is compact, stijlvol, presteert goed en heeft een prachtig 3K IPS LTPS-aanraakscherm. De prijs is verhoudingsgewijs redelijk te noemen, dit in vergelijking met andere laptops met een premium-uitrusting zoals bijvoorbeeld een Apple MacBook X Pro. Met zijn eerste laptop op de Belgische markt laat Huawei zich serieus opmerken met een erg concurrerende notebook.

Prijs: de adviesprijs is 1.699 euro voor de i7 versie en 1.499 euro voor de i5 versie

Bron: www.diskidee.be