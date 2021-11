Elke Laeremans combineert bij schoenenketen Torfs haar CIO-rol met die van chief operating officer. Het illustreert het vertrouwen dat de schoenenketen heeft in haar, en het belang van haar IT-afdeling.

In de (hopelijk ondertussen toch echt bijna afgelopen) coronaperiode werden heel wat CIO's met de neus op de feiten gedrukt: het belang van 'business continuity' in de organisatie en een agile aanpak om waar nodig snel bij te sturen. Maar innovatie en projecten rond digitale transformatie mogen ondertussen niet stilvallen, wel integendeel: ze moeten in heel wat gevallen net versneld worden. De redactie van Data News nomineerde voor de verkiezing van CIO of the Year 2021 daarom drie chief information officers die deze taken volgens ons perfect in balans houden: drie CIO's met een stevig mandaat om hun organisatie helemaal naar het digitale tijdperk te trekken. Drie CIO's die oog hebben voor klantenervaring en hun IT-departement in die richting leiden. Maar vooral ook drie CIO's die er in slagen om van hun IT-afdeling een hefboom te maken voor het bedrijf en nieuwe business te genereren.

Na publieke stemming door de lezers van Data News en een virtuele presentatie voor de professionele, onafhankelijke jury kwam Elke Laeremans als winnares uit de bus. De CIO/COO van Torfs haalde het van Wim Nagels (CIO bij pakjesbedrijf DPD) en Sophie Marchal (CIO bij verzekeraar AXA Belgium). Met de CIO of the Year award wil Data News een CIO lauweren voor zijn of haar realisaties, visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er in slagen om IT te aligneren met de bedrijfsstrategie, IT als nieuwe business driver te positioneren en de digitale transformatie van het bedrijf mee aan te sturen of te bespoedigen.

Lees ook ons uitgebreide interview met Elke Laeremans

De jury loofde Elke Laeremans onder meer omwille van haar agile aanpak tijdens het afgelopen anderhalf jaar, waarbij Torfs regelmatig het geweer van schouder moest wisselen om e-commerce te doen slagen tijdens de verschillende lockdowns. Torfs had dan wel een moeilijk jaar, maar de webshop wist verder door te groeien. Elke Laeremans wist van de crisis handig gebruik te maken om de digitalisering bij Torfs verder door te duwen. Ze weet daarbij de balans te houden tussen operational excellence en innovatie, en heeft een duidelijke klantenfocus. Dat ze er tijdens de coronacrisis ook de rol van chief operating officer bij mocht nemen, illustreert het het belang dat schoenenketen Torfs hecht aan haar IT-afdeling en het vertrouwen in Elke Laeremans. Verderop leest u een uitgebreid interview met de kersverse CIO of the Year.

Dit waren de genomineerden

Wim Nagels, CIO bij DPD

Sinds 2019 is Wim Nagels CIO bij DPD in een dynamische, snelgroeiende bedrijfsomgeving onder snelle verandering. Hij is een gepassioneerde, ondernemende IT executive die de business ondersteunt met het ontwikkelen van IT & digitale strategieën. Hij is ervaren in het detecteren van uitdagingen en kansen, het vinden van oplossingen en 'out of the box' denken: vaardigheden die duidelijk nodig waren in de afgelopen twee jaar bij pakketbezorger DPD. In totaal heeft Wim Nagels bijna 25 jaar IT-ervaring in verschillende rollen. Hij begon zijn carrière als helpdesk engineer, netwerkbeheerder en database administrator. Voordat hij bij DPD aan de slag ging, had hij al verantwoordelijkheden als global IT director bij Ontex en A.Schulman.

Wim Nagels CIO bij DPD © DPD

Sophie Marchal, CIO Axa België

Sophie Marchal begon haar carrière in 1993 bij Alcatel Space & Defense. Na gewerkt te hebben in de telecomsector (KPNO & Telenet), ging Sophie in 2006 aan de slag bij Axa Tech waar ze, na verschillende functies te hebben bekleed, van 2013 tot 2017 werd aangesteld als algemeen directeur. Sinds september 2018 leidt ze de IT-afdeling van AXA België. Kwaliteit van de dienstverlening, klantervaring, partners en medewerkers zijn haar topprioriteiten. Samen met haar teams levert ze oplossingen die klanten, partners en medewerkers graag gebruiken. Nu infrastructuur steeds meer een commodity wordt, moet IT volgens Sophie Marchal evolueren van een ondersteunende functie naar het ontwikkelen van oplossingen in nauwe samenwerking met de business.

Sophie Marchal, CIO bij AXA België

Elke Laeremans, CIO/COO bij Torfs

Elke Laeremans begon haar carrière twintig jaar geleden als softwareontwikkelaar en heeft sindsdien zowat alle mogelijke functies bekleed. In 2001 stapte ze als functioneel analist/ontwikkelaar in de CRM-wereld, waarna ze de overstap maakte naar projectmanagement en business consulting: het overbruggen van de kloof tussen business en IT is een duidelijke rode draad in haar carrière. Sinds 2011 heeft Elke verschillende rollen in het algemene IT-management op zich genomen. In 2018 kreeg ze de leiding over IT bij schoenenretailer Torfs. Om de uitdaging nog groter te maken, werd ze in het turbulente jaar 2020 ook nog eens chief operating officer, naast haar baan als CIO. Die combinatie maakt dat ze alle uitdagingen van het digitale tijdperk aankan.

Hall of Fame 2008: Freddy Van den Wyngaert (Agfa) 2009: Chris De Backer (TomTom) 2010: Daniel Lebeau (GSK) 2011: Sabine Everaet (Coca-Cola Europe) 2012: Luc Verbist (De Persgroep) 2013: Cécile Gonfroid (RTBF) 2014: Veerle Lozie (Melexis) 2015: Peter Bal (Wabco) 2016: Herman De Prins (UCB) 2017: Bjorn Van Reet (Kinepolis Group) 2018: Erwin Verstraelen (Port of Antwerp) 2019: Filip Michiels (TUI) 2020: Guido Lemeire (NMBS) 2021: Elke Laeremans (Torfs)

