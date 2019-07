Back-ups hebt u en hoeft u hopelijk niet te vaak te gebruiken. Tenzij u uw back-ups ook voor andere zakelijke processen kunt inzetten. Dat is de weg die softwarebedrijf Veeam inslaat.

Aan wie gaat u als back-upspecialist uw product slijten, als iedereen toch al een of andere vorm van back-upsoftware in zijn IT-omgeving heeft? Het lijkt een retorische vraag, maar toch lukt het enkele spelers wel om te blijven groeien. Back-upspecialist Veeam Software heeft de grens van 1 miljard dollar inkomsten doorbroken: een symbolische mijlpaal maar wel eentje die mede-oprichter Ratmir Timashev in 2013 al naar voren schoof. In de back-upmarkt is Veeam de derde speler, na Dell EMC. Marktleider wereldwijd is Veritas, "maar hun marktaandeel krimpt al dertien jaar op rij", zegt Dave Russell, een ex-analist van Gartner die de overstap naar Veeam maakte. We spreken hem op de VeeamON-conferentie die het bedrijf pas organiseerde. "Back-up software wordt dikwijls als commodity omschreven, in één adem met storage hardware. Compleet onterecht volgens mij. Het is commodity in die zin dat er nu een ruime keuze aan goede leveranciers is. Maar er zit nog innovatie in. Back-up is ondertussen bijvoorbeeld de beste remedie tegen infecties door ransomware. En back-ups kunnen zelfs de digitale transformatie in het bedrijf mee faciliteren of versnellen", meent Russell.

...