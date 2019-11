De technologie-investeringen in Europa bevinden zich op een historisch hoogtepunt. Maar volstaat dat om voldoende weerwerk te bieden aan de innovatiegolf uit onder meer de VS, China en Japan?

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Europa heeft geen toekomst meer als het over technologie gaat'

...