Interview: De dataverwerker van het wegennet

Veel interviews geeft Jan Cools, CEO van Be-Mobile niet. "In B2C hoeven we niet bekend te zijn, onze klanten zijn voornamelijk wegbeheerders en ingenieurs," klinkt het. Nochtans is de kans groot dat u als Belg in beweging het bedrijf regelmatig tegenkomt. Het bekendste voorbeeld is de parkeertoepassing 4411 en de routeplanner Slimnaarantwerpen.be. In Hasselt levert het bedrijf een dynamisch systeem voor vrije parkeerplaatsen en in Nederland heeft het de app Flitsmeister, een tegenhanger van Coyote en Waze met maar liefst 1,45 miljoen gebruikers. Het bedrijf, dat intussen zo'n tweehonderd mensen in dienst heeft, kreeg in maart 2016 Proximus als meederheidsaandeelhouder en nam eind vorig jaar het Franse Mediamobile over. Doel: na België en Nederland ook in Frankrijk, Duitsland, Polen en Scandinavië de dataleverancier worden voor wegverkeer.

