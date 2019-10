Is Apple over zijn hoogtepunt heen?

Michel van der Ven Michel van der Ven is freelance journalist.

Apple lijkt er wel eens beter voor te hebben gestaan: topdesigner Jonathan Ive kuiste deze zomer 'zijn schup af' bij het bedrijf, de verkoop van iPhones zit in een dip en van hele grote innovaties - waar we in het tijdperk van Steve Jobs zo gewend aan waren geraakt - lijkt al even geen sprake meer. De vraag is: komt het nog wel goed met Apple, of is het bedrijf nu echt over zijn hoogtepunt heen?

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Apple is over zijn hoogtepunt heen'

