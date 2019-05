Els Bellens is redactrice bij Data News.

Overheden hebben cloud, smart cities, micro services. Er is ondertussen ook een overkoepelende privacyregeling, maar hoe ver staan we als het op kunstmatige intelligentie aankomt? Zijn daar regels voor, en hoe zou zo'n framework er dan uit moeten zien?

Midden maart stelde ons land zijn strategie voor kunstmatige intelligentie voor. Uittredend ministers Alexander De Croo en Philippe De Backer kwamen, na overleg met sectorfederaties en onderzoekers, naar buiten met een reeks aanbevelingen en een plan onder de naam AI4Belgium. "We zijn naar de experten gestapt, en hebben hen gevraagd wat er nodig is om een Belgische strategie te bouwen", zegt Philippe De Backer. "Bedoeling is momentum te creëren om België op de kaart te zetten voor AI."

...