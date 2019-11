Is de tijd van de grote outsourcingcontracten voorbij?

Bedrijven moeten zich op hun kernactiviteiten concentreren, heette het vanaf eind jaren negentig. IT lieten ze dan beter aan een externe dienstverlener over. Maar wat verdient daarbij de voorkeur? De boetiek of het grootwarenhuis?

.

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'De tijd van de grote outsourcingcontracten is voorbij'

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×