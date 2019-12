Terwijl iedereen de mond vol heeft van zelfrijdende wagens, zijn knappe ingenieurs alweer bezig met de volgende fase van onze mobiliteit. Binnen afzienbare tijd moet het mogelijk zijn om een vliegende luchttaxi te reserveren of om zelf een vliegende wagen te besturen. Verre toekomstmuziek, of bij voorbaat al een geduchte concurrent voor de autonoom rijdende auto?

Eens

Het Nederlandse bedrijf PAL-V (de naam staat voor Personal Air en Land Vehicle) ontwikkelt auto's die ook kunnen vliegen met een helikoperachtig wentelwieksysteem. In België kunnen de futuristische voertuigen alvast worden vooruitbesteld; prijzen beginnen bij 299.000 euro en gaan tot 499.000 euro. We spraken met de chief commercial officer van het bedrijf, Marco van den Bosch: "In de komende tien jaar zal er meer veranderen op het gebied van mobiliteit dan de afgelopen honderd jaar", stelt hij. "Waar de wegen steeds voller raken en de filedruk met tien procent per jaar toeneemt, ligt de oplossing volgens ons in de lucht. Er is daar zoveel meer ruimte! Eerst met piloot, maar later ook autonoom."

Volgens Van den Bosch zal de eerste gecertificeerde vliegende auto al vanaf 2021 zijn intrede doen. "Onze vliegende auto maakt het mogelijk om jezelf van je eigen huis naar je eindbestemming te verplaatsen, met de keuze van rijden en vliegen. Met deze city-to-city-oplossing vliegen we van stad naar stad en rijden we vervolgens verder naar de uiteindelijke bestemming. Buiten de stad zullen kleine vliegvelden aangelegd worden in de buurt van snelwegafritten. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan urban air mobiliteit, om van dak-naar-dak te vliegen. Grote steden zoals New York, Seoel, Miami en Sao Paulo zijn volop de mogelijkheden aan het verkennen. Niet alleen voor persoonsvervoer; ook goederen kunnen op deze manier heel snel op hun bestemming komen."

Oneens

"We zien zulke futuristische vliegende wagens inderdaad al wel eens in de media opduiken. Maar voor een wegvoertuig dat tegelijk ook kan vliegen, bestaan volgens ons een pak meer praktische en wettelijke bezwaren dan voor een zelfrijdende wagen. Wat voor een licentie heeft de bestuurder bijvoorbeeld nodig? Een gewoon rijbewijs voor de auto, een vliegbrevet of allebei?" vraagt Sven Heyndrickx, hoofd communicatie en woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer zich af.

"Daarnaast is er natuurlijk de vraag waar zo'n voertuig moet opstijgen en landen, " zegt hij. "Kan dat bij de woning van de eigenaar zelf, of moet je eerst naar een speciaal vliegveld voor vliegende auto's rijden? Daar komt bij dat België een klein land is met een nu al bijzonder druk luchtruim. Wat als daar plots honderden, misschien wel duizenden vliegende auto's zouden bijkomen? Daar is de luchtverkeersleiding totaal nog niet op voorbereid. Tot slot is er natuurlijk de luchtvaartwetgeving; een Europese wetgeving. Het aanpassen en harmoniseren daarvan vergt de nodige tijd. Om maar te zeggen, de kans dat we over tien jaar auto's om ons heen zien vliegen, is wat mij betreft vele malen kleiner dan de kans op een doorbraak van volledig autonoom rijdende auto's."