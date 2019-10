Is er nog nood aan wifi, eenmaal 5G een realiteit is?

Michel van der Ven Michel van der Ven is freelance journalist.

Het is er nog niet, in België, maar de technologie is inmiddels wel 'the talk of the town'. We hebben het dan natuurlijk over 5G. Betekent dit razendsnelle mobiele netwerk meteen ook de doodsteek voor het goede oude wifi?

© iStock

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Er is geen nood meer aan wifi, eenmaal 5G een realiteit is'

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×