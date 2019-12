Is gebruiksgemak belangrijker dan techniek?

Wanneer u denkt dat goed design duur is, moet u maar eens nadenken over de kostprijs van slecht design. Het zijn gevleugelde woorden van Ralf Speth, de Duitse CEO van autobouwer Jaguar Land Rover. Kunnen we die lijn doortrekken naar het gebruiksgemak van IT-oplossingen?

© Getty

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Gebruiksgemak is belangrijker dan techniek'

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×