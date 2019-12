Grote infrastructuurspelers hebben de afgelopen jaren verschillende storagespecialisten opgeslorpt. Het opslagverhaal lijkt bijgevolg een minder onderscheidende factor. Is storage een commodity geworden of kan u er net het verschil mee maken?

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Storage is een commodity geworden'

Eens

Pure Storage levert all-flash storage en beschouwt dat als een utility: altijd operationeel, altijd toegankelijk, automatisch gekoppeld in de achtergrond, altijd beveiligd en zonder downtime. "Bedrijven willen steeds meer data genereren, gebruiken en opslaan. Storage moet daar een antwoord op bieden met diensten voor alle types workloads, met zo weinig mogelijk latency en een goede bescherming van de data. Dat vraag om software-defined architectuur die de data centraal stelt", luidt het namens Marco Bal, principal systems engineer Benelux bij Pure Storage. Hij breekt logischerwijze een lans voor all-flash storage. De snellere toegang tot data laat toe meer transacties te verwerken en applicaties en diensten te versnellen.

"Klanten verwachten flexibiliteit, " verduidelijkt hij. "Om een voorbeeld te geven: iemand die drie jaar geleden opteerde voor een expansion shelf van 11 TB kan die vandaag zonder downtime inruilen voor een shelf van 40 TB. Dat is veel performanter dan de bestaande capaciteit telkens met extra shelves uit te breiden. Die nemen alleen maar extra plaats in, waardoor een rack vroeg of laat vol is. Flexibiliteit uit zich ook in opslagperformantie op eender elke locatie, waarbij virtual storage in de cloud dezelfde mogelijkheden biedt als on-premise. "

Oneens

"Om de stelling correct te beantwoorden, mag je je niet beperken tot het hardwareluik van storage", zegt Arnaud Bacros, general manager enterprise Benelux bij Dell Technologies. "Kijk je alleen naar de hardware, dan zijn er inderdaad heel wat elementen van storage die we vandaag als commodity mogen bestempelen. Het verschil situeert zich echter vooral op het vlak van software en de software-defined benadering van storage."

"Dat we storage niet zomaar algemeen als een commodity kunnen omschrijven, heeft onder meer te maken met de toenemende vraag naar specifieke opslagoplossingen voor specifieke workloads" aldus Bacros. "In het kader van artificiële intelligentie en machine learning, bijvoorbeeld, vragen bedrijven storagetoepassingen die niet zomaar bij iedere leverancier beschikbaar zijn - en die dus zeker geen commodity zijn."

"Nog een andere evolutie op het vlak van storage is de verschuiving richting converged en hyperconverged infrastructuur (CI en HCI), waar storage een belangrijk onderdeel van vormt. Ook daar kan je niet zomaar stellen dat het opslagluik een commodity is. Bedrijven kijken naar CI en HCI voor heel specifieke toepassingen, met vaak ook een heel specifieke behoefte op het vlak van storage."