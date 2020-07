Geen eigen cloud meer, maar een 'cloud first' strategie met Microsoft Azure en AWS. 'Die klik is bij ons gemaakt, voor mij is het duidelijk dat public cloud de toekomst is', vertelt Michael Verveckken, managing director bij Fujitsu Belgium in Data News magazine.

Straks in september zal het een jaar zijn dat Michael Verveckken de fakkel overnam van Yves de Beauregard, die sindsdien focust op de verdere uitbouw van de digital business van Fujitsu in Europa. Een bewijs voor zijn opvolger dat de Belgische vestiging wel degelijk op de radar staat van de Japanse wereldspeler. "Ons land heeft een strategische positie en heeft een brugfunctie tussen de Scandinavische landen en de landen richting Frankrijk", zegt Verveckken in het Data News magazine. Toch ging Fujitsu er wat op achteruit in de jongste tevredenheidsstudie van Whitelane. "We moeten sterker op innovatie kunnen inspelen, dat is ons grootste pijnpunt. Dat proberen we nu aan te pakken door de lokale aanpak beter af te stemmen op de globale strategie. Maar we hebben ook punten verloren in de cloudtransitie die we doormaken. Fujitsu heeft nu de shift gemaakt: we gaan voor een cloud first strategie op basis van Microsoft Azure en Amazon Web Services, en geen eigen cloud meer", schetst Verveckken. Wanneer we het over de cloud hebben is hij duidelijk: "Public cloud is zeker de toekomst. Microsoft en Amazon hebben een breed ecosysteem uitgebouwd en blijven dat maar uitbreiden. Dat biedt ongeziene mogelijkheden rond flexibiliteit, ontwikkeling, agility en security." Al erkent hij wel het gevaar voor lock-in. "We zijn met z'n allen van mainframe naar open systemen geëvolueerd. De concurrentie heeft gespeeld, wat maakt dat we nu nog beroep kunnen doen op drie grote providers: Microsoft, Amazon, Google - en eventueel nog een vierde die kan aanhaken." Het gevaar voor lock-in zit volgens Vervecken vooral in het applicatieve. "Wil je achteraf een applicatie uit een cloud halen, dan moet je ze vaak helemaal gaan herschrijven en dat is een flinke kost om rekening mee te houden. Wil je volledig cloudagnostisch gaan werken (de mogelijkheid om applicaties en workloads naadloos tussen cloudplatformen en on-premise infrastructuur te verhuizen zonder operationele uitdagingen, nvdr.), heeft dat een prijs. Dat is iets wat Gartner ook zegt: een architectuur op maat van één cloudplatform is makkelijk 30 procent of meer goedkoper", aldus Verveckken. De grote driver om naar de cloud over te stappen is niet langer een kostenbesparing, meent Verveckken. "Discussies starten meestal vanuit het applicatieve, waarbij cloud bijna als commodity gezien wordt. Apps installeer je op een platform dat voor jou het best geschikt is. Er is in de markt echt een verandering in cultuur en mindset gekomen, en de public cloud is bijna een evidentie geworden. Zeker in de middenmarkt in België zijn er ook effectief zeer goede redenen om naar de public cloud te gaan, ook al is dat misschien niet altijd kostenefficiënter. De grote belemmeringen van weleer - privacy en compliance - zie je ook veel minder. Microsoft en Amazon hebben heel wat inspanningen daarrond geleverd en hebben de bezorgdheid voor een groot deel weggenomen. Belangrijk, want wie voor de cloud kiest, doet aan outsourcing en geeft automatisch een stukje controle uit handen."