Hoe krijgt u een goed overzicht op alles wat zich in een haven afspeelt? APICA moet het sluitstuk vormen van de digitale projecten in de haven van Antwerpen en Brugge.

APICA of 'Advanced Port Information and Control Assistant' moet de medewerkers van de haven het omgevingsbewustzijn geven om te weten wat er te allen tijde aan de hand is. Om dat voor mekaar te krijgen brengt de 'digital twin' van de haven een hele reeks digitale dataprojecten en sensoren samen om gebruikers verder te helpen.

Het platform ziet eruit als een soort digitale 3D-maquette van de haven, maar dan verrijkt met enorm veel data. APICA brengt gegevensstromen uit camera's, IoT en sensoren van over het hele terrein samen met meer statische data en moet zo een overzicht bieden. Uiteindelijk moet het een digitale tweeling vormen van het volledige territorium van de havens, een regio ter grootte van 16.900 voetbalvelden, of 22 keer de grootte van het centrum van Antwerpen zelf.

Maar het gaat voor alle duidelijkheid niet om één tool, zo benadrukt het team op de juryvoorstelling. De eerste versie van APICA, die nu live staat, geeft de gebruikers met de juiste rechten onder meer inzicht in de bewegingen van schepen en toont de stand van bruggen, sluizen, waterniveau en meer. Een operator kan daaruit dan bijvoorbeeld doorklikken naar de operatiesoftware van een brug, als de weersomstandigheden vereisen dat er daar iets moet veranderen.

Sneller

Een van de grote doelen van het project is om het werk van de havenmedewerkers en hulpdiensten te vergemakkelijken. Een voorbeeld: informatie rond mogelijk giftige gassen die vrijkomen wordt gecombineerd met weersomstandigheden zoals windrichting, omgevingsdata en de locatie van schepen om vrij gericht uit te vissen waar een emissie vandaan komt. Zo is het milieuteam sneller ter plaatse als bijvoorbeeld een schip zijn dieselgenerator aanzet op een plek waar dat niet mag.

Het platform wordt momenteel gebruikt door interne teams van de Port of Antwerp-Bruges zelf, waaronder diensten die het verkeer moeten regelen, bagger- en surveydepartmenten, onderhouds- en milieudiensten.

Het platform is gestart als een descriptief overzicht van alles wat in de haven gebeurt, en wordt nog gradueel uitgebreid met meer sensoren en datastromen. "We hebben nu alle innovatie uit het verleden samengebracht en die visie geïmplementeerd," klinkt het. "De architectuur van het platform is sinds het begin erg open, zodat er snel toepassingen en nieuwe use cases kunnen bijkomen. Iets als extra boeien of windmolens kunnen op een paar dagen worden geïmplementeerd." Die open architectuur liet bovendien toe dat de haven van Zeebrugge al in het platform kon worden geïntegreerd nog voor de merger tussen de twee havens volledig was afgerond. Uiteindelijk wil de haven in de toekomst ook gaan werken met voorspellingen op basis van analytische modellen.

