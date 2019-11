Raakt een digitale transformatie ooit afgerond?

Het buzzword van de voorbije jaren is zonder twijfel 'digitale transformatie'. Directie en stakeholders eisen dat hun onderneming op de trein springt, bij voorkeur - als het even kan - in de rol van machinist. Waar bevindt zich het eindstation of dendert de digitale transformatie onverminderd voort?

Data News verzamelde40 'controversiële' stellingenover de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Een digitale transformatie zal nooit afgerond zijn'

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×