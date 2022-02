De winnaressen zijn gekend, maar alle genomineerden verdienen op z'n minst even wat spotlights. De keuze was niet makkelijk.

De inzendingen en nominaties voor Young ICT Lady of the Year en ICT Woman of the Year beperken tot respectievelijk tien en vijf was geen sinecure voor de redactie en de jury. Die lijsten vervolgens via publieke stemming laten herleiden tot vijf finalistes voor Young ICT Lady en drie kanshebbers op de titel van ICT Woman of the Year was dat evenmin. U stemde massaal, waarvoor onze dank.

Namens de jury danken we ook alle finalistes voor hun puike presentaties. "Kunnen we niet gewoon meer winnaars aanduiden?", noteerden we tijdens de jurymeeting. "Zoveel unieke verhalen, die moeten gewoon verteld worden", zei een jurylid. Daar kunnen we alleen maar akkoord mee gaan. Hebt u toch iets uit het selectieproces gemist? Dan stellen we graag nog even alle genomineerden aan u voor.

Young ICT Lady of the Year

Bélise Songa haalde het in de stemming door de professionele jury: dat wist u al. Zij haalde het van vier finalistes die het tot de juryronde schopten, maar ook de overige vijf genomineerden willen we u niet onthouden.

Lees ook: Het grote interview met de kersverse Young ICT Lady of the Year

De tien genomineerden voor Young ICT Lady of the Year 2022. © DN

Karen De Sousa Pesse (top 5)

Digital advisor, Microsoft

Het verhaal van de 29-jarige Karen De Sousa Pesse leest verbazingwekkend: ze kwam België binnen met minder dan 200 euro op haar rekening, op de vlucht voor het geweld in haar thuisland. Ze overleefde door hard en lang te werken, en studeerde af met een Master in Materiaalkunde aan de UGent. Ze richtte een bedrijf op (DiversiBe), ging naar Harvard en MIT, en won sindsdien al verschillende prijzen. Ondertussen staat ze ook in de lijst 'Belgian 40 under 40'. Bij Microsoft geeft ze klanten advies over digitale strategie op CxO/sr VP/director niveau. Haar geheim? Nooit opgeven. "Elke gesloten deur is een kans om een nieuwe deur open te doen", klonk dat tijdens de presentatie voor de jury.

Gaëlle Jongmans (top 5)

Functional analyst, KBC Bank & Verzekering

Een functioneel analist als kandidaat Young ICT Lady? Zeker, want dit is de functie bij uitstek waarin alle belangrijke aspecten van ICT samenkomen: technologisch inzicht, communicatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. Gaëlle Jongmans is goed thuis in al deze aspecten, zo bewees ze in een uitdagend project om data te migreren van een mainframe. Ze kreeg technologie al vroeg 'ingelepeld'. Haar vader bracht technologische nieuwigheden mee naar huis en legde ze graag uit. Na haar eerste MBA in finance, behaalde ze aan de KU Leuven nog een tweede master in Information Management. Voor haar was dat het bewijs dat je "als sociaal persoon toch in de ICT kan werken" en ja, "zelfs als je niet goed kan programmeren".

Zoë Kaeblen (top 5)

Founder & IT recruiter, NewBrix (Cronos Group)

De beste manier om meer vrouwen in de ICT te rekruteren... is misschien wel door ze te laten rekruteren door vrouwen. Dat is wat Zoë Knaeblen wil doen bij NewBrix. Met een Master Communicatiewetenschappen (UGent), begon Knaeblen in de wereld van digitale marketing. Maar toen ze bij de groep Cronos aan de slag ging, zag ze haar kans schoon om de kloof "tussen de IT-arbeidsmarkt en de IT-professionals" te dichten. Gebeten door het ondernemersvirus richtte ze NewBrix mee op. "Minstens 50% van het IT-talent dat we bij onze klanten plaatsen, zou in de nabije toekomst uit vrouwen moeten bestaan", vatte ze haar droom samen tijdens de jurypresentatie.

Alana Panny (top 5)

Senior consultant in AI & Data (Energy, resources & industrials), Deloitte Belgium

Als u houdt van wat u doet, dan wil u anderen ook 'besmetten' met dat plezier. Dat is hoe Alana Panny in het leven staat. Met een bachelor in Toegepaste Informatica (Software Engineering) aan Odisee kreeg ze tijdens een stage bij Deloitte de smaak te pakken. Een paar maanden later was ze er al voltijds aan de slag. Bij Deloitte heeft ze een stevige data-georiënteerde carrière uitgebouwd als senior consultant. Parallel hiermee bewandelde ze een even stevig pad om het plezier van haar job te delen met anderen, bijvoorbeeld bij CoderDojo (in Brussel) als vrijwilliger voor STEM-activiteiten bij kinderen. Ook CoderDojo4Divas rekende op haar als coach. Alana Panny is bij Deloitte tot slot een van de sterkhouders van het 'She Loves to Code' initiatief.

Deborah Deepa D'Hauwer

Manager Strategy & Innovation (Telco, Sports, Media & Entertainment), Capgemini Invent

Deborah Deepa D'Hauwer had op twintigjarige leeftijd al een Master (Culturele Economie) aan de KU Leuven in handen. Daarna volgde ze nog opleidingen aan de London School of Economics, Harvard Business School en Macquarie U en behaalde ze de Prince 2-certificatie. Die rijke multiculturele achtergrond en talenkennis resulteerde op haar 26ste al in een track record van functies bij RSC Anderlecht, BT (Londen), Delaware Belux en NLMK. Vandaag is ze de jongste manager bij Capgemini Invent, in het Technologies, Media en Telecommunications team. Daarnaast is ze ook de Diversity & Inclusion lead en het internationale aanspreekpunt voor duurzaamheid in telecom.

Talisha Ramnarain

Sustainability & Technology lead, Accenture

Talisha Ramnarain arriveerde in België welgeteld zes weken voor de pandemie toesloeg. Maar sindsdien verrijkt ze Accenture wel met een brede ervaring in 'agility' en het inzetten van innovatieve én duurzame technologie. Zo werkte ze aan een indrukwekkend blockchainproject bij Trust Lab Blockchain Innovation Studio nabij Kaapstad (Zuid-Afrika) om de vooruitgang naar de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's, oftewel Sustainable Development Goals, nvdr.) te volgen en te meten. Daarnaast werkte ze ook mee aan een extended reality app die werkzoekenden helpt om hun sollicitatie- en spreekvaardigheid te trainen. En op de COP26-klimaatconferentie werden verschillende oplossingen gepresenteerd door teams die innovatiecoaching kregen van... Talisha Ramnarain.

Keren Rodrigues Castelli

Head of Change Management BNL & UK/I, Devoteam G Cloud

Met een Master in Management (Marketing & HR) (HEC-UdeLuik), kreeg Keren Rodrigues Castelli de change management verantwoordelijkheid bij Devoteam door er tijdens haar sollicitatiegesprek op te hameren dat verandering zinloos is zolang mensen weigeren zich aan te passen - ongeacht de technologie en de investeringen. Vandaag staat ze aan het hoofd van een team van tien change managers, en wordt ze aangesteld als head of Change Management EMEA. Persoonlijke veranderingen zijn er ook: zo behaalde ze, als niet-technisch onderlegd persoon, ook een Google Cloud professional collaboration engineer certificatie. Ze bekommert zich verder diep om het welzijn op het werk, en is niet toevallig ook verkozen tot 'vertrouwenspersoon' van het bedrijf. Ze is ook nauw betrokken bij de 'Women in tech'-initiatieven van het bedrijf.

Astrid Van den Broeck

Co-founder, CEO & CTO, DinnerGift & TableFixr

Op 29-jarige leeftijd al een serial entrepreneur zijn? Dat omschrijft perfect Astrid Van den Broeck. Eenmaal afgestudeerd aan de UAntwerpen (Master Toegepaste Economische Wetenschappen) en met een bijkomende taalopleiding in Frankrijk (Nice) op zak, startte ze DinnerGift - een start-up gespecialiseerd in giftcards voor restaurants. Ze leerde coderen om daarna TableFixr op de markt te brengen: een AI-gestuurde app die restaurants helpt om nieuwe klanten aan te trekken. Vandaag is ze duidelijk op kruistocht om de horecasector over de hele wereld te digitaliseren.

Jasmien Verhoelst

Digital Transformation lead B2B, AB Inbev

Jasmien Verhoelst transformeerde de afgelopen jaren een belangrijk Europees deel van AB Inbev door een groot deel van de Europese horeca- en groothandelsactiviteiten naar een B2B-platform te verplaatsen. Bovendien creëerde ze een interne IT-hub voor AB Inbev Europe, en startte ze een vijftigkoppig B2B DevOps-team vanaf nul. En zelfs daarvoor, toen ze nog bij Accenture werkte, zat ze al in het AB Inbev-team dat hielp het verkoopproces te transformeren en standaardiseren door een Salesforce Automation-oplossing te implementeren. Wordt ze binnenkort CTO of VP bij AB Inbev? Het zou ons niet verbazen.

ICT Woman of the Year

Dit jaar schoof Data News vijf prominente ICT-dames naar voor die de titel van ICT Woman of the Year konden verdienen. Uw stem bepaalde mee de top 3 die doorstootte tot de volgende fase: de professionele jury. U weet ondertussen al dat Kristel Demotte het haalde. Dit zijn de overige vier genomineerden waarvan twee finalistes.

Dit zijn de vijf genomineerden voor ICT Woman of the Year 2022. © DN

Elke Kraemer (top 3)

Founder, Clusity

Als oprichter van Clusity maakt Elke Kraemer van 'meer vrouwen in tech' letterlijk haar business. Vanuit de Cronos Group wil Clusity een kracht zijn voor het stimuleren van de carrière van vrouwen in tech, en bedrijven helpen om werknemers te inspireren door middel van rolmodellen en evenementen met vrouwen als keynote sprekers. Niet alleen zullen techbedrijven zo meer vrouwelijk talent krijgen, maar het zal ook helpen om de 'technologie van morgen' vorm te geven voor een meer diverse, innovatieve en duurzame digitale wereld. Met een gelijkaardig doel was Elke Kraemer ook mede-initiatiefneemster van het Belgische luik van het pan-Europese 'Inspiring Fifty'-programma. Dit programma zet vijftig vrouwen in de kijker als rolmodellen van onschatbare waarde in het bedrijfsleven en de academische wereld.

Veerle Peeters (top 3)

Director Cyber Governance, Deloitte Belgium

Veerle Peeters behaalde een master in criminologie aan de UGent, gevolgd door een diploma management en 'behavioural & cultural governance' aan de Antwerp Management School en Nyenrode Business Universiteit. Veerle's opleiding in sociale wetenschappen levert unieke inzichten op in cybersecurity en het werken in cyberspace. Zo kan ze iedereen, van CEO's tot ethische hackers en creatieve werkers, engageren, positief inspireren en cybersecurity voor iedereen toegankelijk maken. Ze bekleedde jarenlang verschillende functies in cybersecurity voordat ze in 2018 bij Deloitte begon, nu als director Cyber Governance. Ze is ook de oprichtster van het DigiSkillzz-initiatief om digitale geletterdheid bij kinderen te versnellen.

Alexa Joyce

Director EMEA Digital Transformation & Skills, Public Sector Education, Microsoft

Meer nog dan haar titel bewijst Alexa Joyce's staat van dienst haar lange en diepgewortelde inzet voor het onderwijs. Voor ze bij Microsoft aan de slag ging, werkte deze afgestudeerde aan de University of Oxford (Biologische wetenschappen, gevolgd door extra studies in Londen, Solvay Business School en UCL) al bij European Schoolnet en Unesco aan onderwijsgerelateerde uitdagingen. Meer recent heeft ze in samenwerking met UNICEF een digitaal leerplatform (Learning Passport) toegankelijk gemaakt, dat in 46 landen wordt gebruikt. Haar interesse om studenten - en in het bijzonder meisjes - te stimuleren om betrokken te raken bij STEM merkt u in de Minecraft-georiënteerde hackathons die ze organiseert en de lancering van een Computer Science Education Kit.

Céline Pfister

General manager ICT Corporate & Investments, KBC Bank & Verzekering

Toen Céline Pfister in 2017 de overstap maakte naar KBC IT, had ze bij KBC al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in Finance en Credits, waar ze uiteindelijk hoofd van SME Credits werd. Nu bankieren echter steeds digitaler wordt, wilde ze "begrijpen hoe IT werkt en bijdraagt tot het succes van een bank". Vorig jaar trad ze toe tot het senior management van KBC en werd ze de eerste vrouw in de Raad van Bestuur van IT. Céline Pfister heeft niet alleen gender op de IT-agenda gezet, maar is ook medeoprichtster van de werkgroep genderdiversiteit, voor een evenwichtigere IT-populatie. Bij InclusionNow en Ada-talks sprak ze al over dit onderwerp en ze neemt ook een mentorship op zich in het Young Potential Boostcamp initiatief.

Wie zetelt in de jury? Saskia Van Uffelen (ICT Woman of the Year 2011), Martine Tempels (ICT Woman of the Year 2012), Ada Sekirin (ICT Woman of the Year 2013), Pascale Van Damme (ICT Woman of the Year 2014), Joke Dehond (ICT Woman of the Year 2015), Annemie Depuydt (ICT Woman of the Year 2016), Muriel De Lathouwer (ICT Woman of the Year 2017), Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018), Heidi Rakels (ICT Woman of the Year 2019), Dewi Van De Vyver (ICT Woman of the Year 2020), Rima Farhat (ICT Woman of the Year 2021), Wendy Vermoesen (Young ICT Lady of the Year 2014), Ellen Van den Berghe (Young ICT Lady of the Year 2015), Ursula L.J. Dongmo (Young ICT Lady of the Year 2016), Valerie Taerwe (Young ICT Lady of the Year 2017), Laurence Schuurman (Young ICT Lady of the Year 2018), Sanne Vermeiren (Young ICT Lady of the Year 2019), Julie Scherpenseel (Young ICT Lady of the Year 2020), Ayla Cremmery (Young ICT Lady of the Year 2021), Veerle Lozie (CIO of the Year 2014), Elke Laeremans (CIO of the Year 2021), Danielle Jacobs (CEO Beltug), Ingrid Hoffman (Managing Director ADM), Els Bellens (Journalist Data News) en Kristof Van der Stadt (Hoofdredacteur Data News en juryvoorzitter). Niet alle juryleden konden aanwezig zijn. Enkel de aanwezige leden konden meestemmen.

De inzendingen en nominaties voor Young ICT Lady of the Year en ICT Woman of the Year beperken tot respectievelijk tien en vijf was geen sinecure voor de redactie en de jury. Die lijsten vervolgens via publieke stemming laten herleiden tot vijf finalistes voor Young ICT Lady en drie kanshebbers op de titel van ICT Woman of the Year was dat evenmin. U stemde massaal, waarvoor onze dank. Namens de jury danken we ook alle finalistes voor hun puike presentaties. "Kunnen we niet gewoon meer winnaars aanduiden?", noteerden we tijdens de jurymeeting. "Zoveel unieke verhalen, die moeten gewoon verteld worden", zei een jurylid. Daar kunnen we alleen maar akkoord mee gaan. Hebt u toch iets uit het selectieproces gemist? Dan stellen we graag nog even alle genomineerden aan u voor. Bélise Songa haalde het in de stemming door de professionele jury: dat wist u al. Zij haalde het van vier finalistes die het tot de juryronde schopten, maar ook de overige vijf genomineerden willen we u niet onthouden.Digital advisor, MicrosoftHet verhaal van de 29-jarige Karen De Sousa Pesse leest verbazingwekkend: ze kwam België binnen met minder dan 200 euro op haar rekening, op de vlucht voor het geweld in haar thuisland. Ze overleefde door hard en lang te werken, en studeerde af met een Master in Materiaalkunde aan de UGent. Ze richtte een bedrijf op (DiversiBe), ging naar Harvard en MIT, en won sindsdien al verschillende prijzen. Ondertussen staat ze ook in de lijst 'Belgian 40 under 40'. Bij Microsoft geeft ze klanten advies over digitale strategie op CxO/sr VP/director niveau. Haar geheim? Nooit opgeven. "Elke gesloten deur is een kans om een nieuwe deur open te doen", klonk dat tijdens de presentatie voor de jury. Functional analyst, KBC Bank & Verzekering Een functioneel analist als kandidaat Young ICT Lady? Zeker, want dit is de functie bij uitstek waarin alle belangrijke aspecten van ICT samenkomen: technologisch inzicht, communicatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. Gaëlle Jongmans is goed thuis in al deze aspecten, zo bewees ze in een uitdagend project om data te migreren van een mainframe. Ze kreeg technologie al vroeg 'ingelepeld'. Haar vader bracht technologische nieuwigheden mee naar huis en legde ze graag uit. Na haar eerste MBA in finance, behaalde ze aan de KU Leuven nog een tweede master in Information Management. Voor haar was dat het bewijs dat je "als sociaal persoon toch in de ICT kan werken" en ja, "zelfs als je niet goed kan programmeren". Founder & IT recruiter, NewBrix (Cronos Group)De beste manier om meer vrouwen in de ICT te rekruteren... is misschien wel door ze te laten rekruteren door vrouwen. Dat is wat Zoë Knaeblen wil doen bij NewBrix. Met een Master Communicatiewetenschappen (UGent), begon Knaeblen in de wereld van digitale marketing. Maar toen ze bij de groep Cronos aan de slag ging, zag ze haar kans schoon om de kloof "tussen de IT-arbeidsmarkt en de IT-professionals" te dichten. Gebeten door het ondernemersvirus richtte ze NewBrix mee op. "Minstens 50% van het IT-talent dat we bij onze klanten plaatsen, zou in de nabije toekomst uit vrouwen moeten bestaan", vatte ze haar droom samen tijdens de jurypresentatie. Senior consultant in AI & Data (Energy, resources & industrials), Deloitte Belgium Als u houdt van wat u doet, dan wil u anderen ook 'besmetten' met dat plezier. Dat is hoe Alana Panny in het leven staat. Met een bachelor in Toegepaste Informatica (Software Engineering) aan Odisee kreeg ze tijdens een stage bij Deloitte de smaak te pakken. Een paar maanden later was ze er al voltijds aan de slag. Bij Deloitte heeft ze een stevige data-georiënteerde carrière uitgebouwd als senior consultant. Parallel hiermee bewandelde ze een even stevig pad om het plezier van haar job te delen met anderen, bijvoorbeeld bij CoderDojo (in Brussel) als vrijwilliger voor STEM-activiteiten bij kinderen. Ook CoderDojo4Divas rekende op haar als coach. Alana Panny is bij Deloitte tot slot een van de sterkhouders van het 'She Loves to Code' initiatief. Deborah Deepa D'Hauwer Manager Strategy & Innovation (Telco, Sports, Media & Entertainment), Capgemini Invent Deborah Deepa D'Hauwer had op twintigjarige leeftijd al een Master (Culturele Economie) aan de KU Leuven in handen. Daarna volgde ze nog opleidingen aan de London School of Economics, Harvard Business School en Macquarie U en behaalde ze de Prince 2-certificatie. Die rijke multiculturele achtergrond en talenkennis resulteerde op haar 26ste al in een track record van functies bij RSC Anderlecht, BT (Londen), Delaware Belux en NLMK. Vandaag is ze de jongste manager bij Capgemini Invent, in het Technologies, Media en Telecommunications team. Daarnaast is ze ook de Diversity & Inclusion lead en het internationale aanspreekpunt voor duurzaamheid in telecom. Sustainability & Technology lead, Accenture Talisha Ramnarain arriveerde in België welgeteld zes weken voor de pandemie toesloeg. Maar sindsdien verrijkt ze Accenture wel met een brede ervaring in 'agility' en het inzetten van innovatieve én duurzame technologie. Zo werkte ze aan een indrukwekkend blockchainproject bij Trust Lab Blockchain Innovation Studio nabij Kaapstad (Zuid-Afrika) om de vooruitgang naar de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's, oftewel Sustainable Development Goals, nvdr.) te volgen en te meten. Daarnaast werkte ze ook mee aan een extended reality app die werkzoekenden helpt om hun sollicitatie- en spreekvaardigheid te trainen. En op de COP26-klimaatconferentie werden verschillende oplossingen gepresenteerd door teams die innovatiecoaching kregen van... Talisha Ramnarain. Keren Rodrigues Castelli Head of Change Management BNL & UK/I, Devoteam G Cloud Met een Master in Management (Marketing & HR) (HEC-UdeLuik), kreeg Keren Rodrigues Castelli de change management verantwoordelijkheid bij Devoteam door er tijdens haar sollicitatiegesprek op te hameren dat verandering zinloos is zolang mensen weigeren zich aan te passen - ongeacht de technologie en de investeringen. Vandaag staat ze aan het hoofd van een team van tien change managers, en wordt ze aangesteld als head of Change Management EMEA. Persoonlijke veranderingen zijn er ook: zo behaalde ze, als niet-technisch onderlegd persoon, ook een Google Cloud professional collaboration engineer certificatie. Ze bekommert zich verder diep om het welzijn op het werk, en is niet toevallig ook verkozen tot 'vertrouwenspersoon' van het bedrijf. Ze is ook nauw betrokken bij de 'Women in tech'-initiatieven van het bedrijf. Astrid Van den Broeck Co-founder, CEO & CTO, DinnerGift & TableFixr Op 29-jarige leeftijd al een serial entrepreneur zijn? Dat omschrijft perfect Astrid Van den Broeck. Eenmaal afgestudeerd aan de UAntwerpen (Master Toegepaste Economische Wetenschappen) en met een bijkomende taalopleiding in Frankrijk (Nice) op zak, startte ze DinnerGift - een start-up gespecialiseerd in giftcards voor restaurants. Ze leerde coderen om daarna TableFixr op de markt te brengen: een AI-gestuurde app die restaurants helpt om nieuwe klanten aan te trekken. Vandaag is ze duidelijk op kruistocht om de horecasector over de hele wereld te digitaliseren.Digital Transformation lead B2B, AB InbevJasmien Verhoelst transformeerde de afgelopen jaren een belangrijk Europees deel van AB Inbev door een groot deel van de Europese horeca- en groothandelsactiviteiten naar een B2B-platform te verplaatsen. Bovendien creëerde ze een interne IT-hub voor AB Inbev Europe, en startte ze een vijftigkoppig B2B DevOps-team vanaf nul. En zelfs daarvoor, toen ze nog bij Accenture werkte, zat ze al in het AB Inbev-team dat hielp het verkoopproces te transformeren en standaardiseren door een Salesforce Automation-oplossing te implementeren. Wordt ze binnenkort CTO of VP bij AB Inbev? Het zou ons niet verbazen. Dit jaar schoof Data News vijf prominente ICT-dames naar voor die de titel van ICT Woman of the Year konden verdienen. Uw stem bepaalde mee de top 3 die doorstootte tot de volgende fase: de professionele jury. U weet ondertussen al dat Kristel Demotte het haalde. Dit zijn de overige vier genomineerden waarvan twee finalistes.Founder, Clusity Als oprichter van Clusity maakt Elke Kraemer van 'meer vrouwen in tech' letterlijk haar business. Vanuit de Cronos Group wil Clusity een kracht zijn voor het stimuleren van de carrière van vrouwen in tech, en bedrijven helpen om werknemers te inspireren door middel van rolmodellen en evenementen met vrouwen als keynote sprekers. Niet alleen zullen techbedrijven zo meer vrouwelijk talent krijgen, maar het zal ook helpen om de 'technologie van morgen' vorm te geven voor een meer diverse, innovatieve en duurzame digitale wereld. Met een gelijkaardig doel was Elke Kraemer ook mede-initiatiefneemster van het Belgische luik van het pan-Europese 'Inspiring Fifty'-programma. Dit programma zet vijftig vrouwen in de kijker als rolmodellen van onschatbare waarde in het bedrijfsleven en de academische wereld. Director Cyber Governance, Deloitte Belgium Veerle Peeters behaalde een master in criminologie aan de UGent, gevolgd door een diploma management en 'behavioural & cultural governance' aan de Antwerp Management School en Nyenrode Business Universiteit. Veerle's opleiding in sociale wetenschappen levert unieke inzichten op in cybersecurity en het werken in cyberspace. Zo kan ze iedereen, van CEO's tot ethische hackers en creatieve werkers, engageren, positief inspireren en cybersecurity voor iedereen toegankelijk maken. Ze bekleedde jarenlang verschillende functies in cybersecurity voordat ze in 2018 bij Deloitte begon, nu als director Cyber Governance. Ze is ook de oprichtster van het DigiSkillzz-initiatief om digitale geletterdheid bij kinderen te versnellen. Director EMEA Digital Transformation & Skills, Public Sector Education, Microsoft Meer nog dan haar titel bewijst Alexa Joyce's staat van dienst haar lange en diepgewortelde inzet voor het onderwijs. Voor ze bij Microsoft aan de slag ging, werkte deze afgestudeerde aan de University of Oxford (Biologische wetenschappen, gevolgd door extra studies in Londen, Solvay Business School en UCL) al bij European Schoolnet en Unesco aan onderwijsgerelateerde uitdagingen. Meer recent heeft ze in samenwerking met UNICEF een digitaal leerplatform (Learning Passport) toegankelijk gemaakt, dat in 46 landen wordt gebruikt. Haar interesse om studenten - en in het bijzonder meisjes - te stimuleren om betrokken te raken bij STEM merkt u in de Minecraft-georiënteerde hackathons die ze organiseert en de lancering van een Computer Science Education Kit. General manager ICT Corporate & Investments, KBC Bank & Verzekering Toen Céline Pfister in 2017 de overstap maakte naar KBC IT, had ze bij KBC al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in Finance en Credits, waar ze uiteindelijk hoofd van SME Credits werd. Nu bankieren echter steeds digitaler wordt, wilde ze "begrijpen hoe IT werkt en bijdraagt tot het succes van een bank". Vorig jaar trad ze toe tot het senior management van KBC en werd ze de eerste vrouw in de Raad van Bestuur van IT. Céline Pfister heeft niet alleen gender op de IT-agenda gezet, maar is ook medeoprichtster van de werkgroep genderdiversiteit, voor een evenwichtigere IT-populatie. Bij InclusionNow en Ada-talks sprak ze al over dit onderwerp en ze neemt ook een mentorship op zich in het Young Potential Boostcamp initiatief.