Stelling: 'Mixed reality zal nooit mainstream worden'

Naast virtual reality (VR) en augmented reality (AR) is mixed reality (MR) het vooralsnog minder bekende derde broertje. MR is een verzamelterm voor toepassingen die onder beide categorieën kunnen vallen. AR-toestellen geven daarbij een veel groter gevoel van immersie dan bij pakweg een smartphone het geval is. Gadgets voor techneuten of een nieuwe (r)evolutie op het vlak van beeldvorming?

Mixed Reality in realiteit.

Bram Van Oost, Marketingmanager Poppr: Oneens Bram Van Oost, marketingmanager bij Poppr, gespecialiseerd in toepassingen rond VR, AR, 360° en 3D, laat er geen twijfel over bestaan. "Mixed reality groeit uit tot de volgende versie van de realiteit. In MR kunnen en zullen er een virtueel oneindig aantal realiteiten naast, onder, boven of tussen elkaar bestaan, aangezien er geen fysieke beperkingen zijn. Kledij kiezen? MR projecteert ze op een catwalk voor je neus of rechtstreeks op je lichaam, gedetailleerd en met beweging. Een auto kopen? Die bekijk, configureer en bestel je vooraf in je woo...

