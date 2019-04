Emma Declercq, masterstudente aan de Solvay Brussels School, kreeg onlangs de kans om voor één dag mee aan de top van Google België te staan: 'Ongelofelijk hoeveel energie een CEO continu moet opbrengen.'

Hoe zou het zijn om aan de top van een bedrijf te staan? Een vraag die veel ambitieuze studenten zich stellen. Odgers Berndtson, een bureau gespecialiseerd in executive search, zorgt er voor dat alvast enkele studenten de antwoorden op die vraag krijgen door hen een dag mee te laten lopen met de CEO van een groot bedrijf. Het was al de vijfde keer dat 'CEO for a Day' plaatsvond. Wij legden ons oor te luisteren bij Emma Declercq, masterstudente aan de Solvay Brussels School, die voor één dag meedraaide aan de top van Google België, naast CEO Thierry Geerts. "Ik had al eens een presentatie van Thierry Geerts...