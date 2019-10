De IT-netwerkinfrastructuur heeft een grote impact op de bedrijfsprocessen. Ze zorgt idealiter voor een veilige, betrouwbare en snelle uitwisseling van data en informatie. Toch lijkt netwerkinnovatie niet altijd prioritair voor de CIO. Een gemiste kans?

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Er zit geen innovatie meer in IT-(netwerk)infrastructuur'

...