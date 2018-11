10 cloudmythes die (grotendeels) de vuilbak in mogen

Zo lang er cloud is, zijn er mythes over de cloud. Foute veronderstellingen die bedrijven kunnen leiden tot verkeerde beslissingen. Dat sommige mythes hardnekkig zijn (en blijven) heeft volgens Gartner-analist Gregor Petri een verklaring. "Het is 'as a service' en die service zit achter het gordijn. Je weet niet hoe het wordt geleverd, daarin vertrouw je je vendor. Maar dat maakt dat je niet alles weet, wat ruimte laat voor mythes."

...