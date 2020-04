De ambitie om 10.000 laptops in te zamelen voor scholen en kwetsbare jongeren getroffen door de coronacrisis, is gerealiseerd. Dat meldt de organiserende vzw DigitalForYouth.be.

Bedoeling van de actie is bij bedrijven oude laptops in te zamelen en opnieuw klaar te maken voor gebruik, zodat kwetsbare jongeren die kunnen gebruiken bij afstandsonderwijs in de huidige coronacrisis.

Lees meer over het DigitalForYouth.be-project

Het was de ambitie 10.000 laptops te leveren aan Nederlandstalige secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. Die ambitie is na een maand bereikt, meldt DigitalForYouth.be. Er zullen 12.000 laptops richting de scholen gaan op korte termijn: meer dan 10.000 laptops naar Vlaamse scholen, 1.200 naar Nederlandstalige scholen in Brussel en 500 naar de Duitstalige scholengemeenschap.

Van de meer dan 13.000 toegezegde laptops zijn er al meer dan 6.400 naar scholen vertrokken.

