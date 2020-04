DigitalForYouth heeft deze week de eerste 1.000 laptops voor kansarme leerlingen verstuurd. Tegen volgende week wordt de kaap van 5.000 gerond.

Het DigitalForYouth.be-project komt op kruissnelheid. Deze week werden de eerste 1.000 laptops voor kansarme leerlingen verstuurd en nog eens 900 vertrekken later deze week. "Tegen volgende week zullen er dat al 5.000 zijn", zo bevestigde Minister van Onderwijs Ben Weyts gisteren in het Vlaams Parlement.

Nochtans schreef de krant De Tijd vanochtend nog dat maar 85 laptops verstuurd werden? "Dat klopt niet, het verhaal is wel wat genuanceerder dan dat", zo vertelt Philip Du Bois van vzw DigitalForYouth aan Data News. "Die 85 waren enkel initiële testleveringen aan de eerste scholen, net om ons distributiekanaal uit te testen. Vergeet ook niet dat het paasvakantie is en dus lang niet alle personeel zomaar altijd aanwezig is in de scholen", zegt Du Bois. Al erkent hij wel dat er een kleine week vertraging op de initiële planning zat. "Capaciteit opdrijven in de refurbishment-centra is niet evident gezien de social distancing, en de distributie heeft ook te lijden onder de coronamaatregelen. Dat geldt niet alleen voor ons maar voor iedereen die momenteel pakketten verstuurt", klinkt het.

'Beter wat later dan nooit'

Dat de laptops te laat komen voor de kansarme leerlingen, wil Du Bois zeker niet gezegd hebben. "De komende twee weken wordt de meerderheid van de laptops verstuurd. Ik begrijp helemaal dat sommige scholen de laptops liever een week vroeger hadden, maar liever een week later dan nooit, toch? Onze missie met DigitalForYouth was om 1.000 laptops per jaar uit te delen aan kinderen die het nodig hebben. Nu gaan we er ineens 11.000 op 4 weken tijd doen. En ja, dat brengt uitdagingen met zich mee, zeker in deze coronatijd."

DigitalForYouth heeft het over een mooi momentum om de digitalisering van het onderwijs te versnellen. De oproep tot donaties heeft geleid tot een grote solidariteitsgolf in Belgische bedrijven. Heel wat ondernemers en zowel grote als kleine bedrijven schaarden zich achter de oproep. Pas werd nog een nieuwe campagne gestart (www.geefereenlaptop.be) waarbij ondernemers en bedrijfsleiders oproepen om laptops te doneren. Extra donaties zijn ook nog steeds nodig. Er zijn ondertussen wel al een 12.000-tal laptops toegezegd. "Daarvan denken we dat er uiteindelijk na refurbishment zo'n 9.000 tot 9.500 effectief bruikbaar zijn", zegt Du Bois. Ondertussen zijn er wel al 18.000 aanvragen vanuit de onderwijskoepels. De oorspronkelijk toegezegde Vlaamse overheidssteun van 200.000 euro werd daarom opgetrokken tot 1 miljoen. "Wat ons betreft is dit een project dat niet alleen om corona draait, maar rond de verdere digitalisering van het onderwijs. Leerlingen die in de komende dagen of weken voor het eerst een laptop krijgen, kunnen daar jaren de vruchten van plukken", besluit Du Bois.

Het DigitalForYouth.be-project komt op kruissnelheid. Deze week werden de eerste 1.000 laptops voor kansarme leerlingen verstuurd en nog eens 900 vertrekken later deze week. "Tegen volgende week zullen er dat al 5.000 zijn", zo bevestigde Minister van Onderwijs Ben Weyts gisteren in het Vlaams Parlement.Nochtans schreef de krant De Tijd vanochtend nog dat maar 85 laptops verstuurd werden? "Dat klopt niet, het verhaal is wel wat genuanceerder dan dat", zo vertelt Philip Du Bois van vzw DigitalForYouth aan Data News. "Die 85 waren enkel initiële testleveringen aan de eerste scholen, net om ons distributiekanaal uit te testen. Vergeet ook niet dat het paasvakantie is en dus lang niet alle personeel zomaar altijd aanwezig is in de scholen", zegt Du Bois. Al erkent hij wel dat er een kleine week vertraging op de initiële planning zat. "Capaciteit opdrijven in de refurbishment-centra is niet evident gezien de social distancing, en de distributie heeft ook te lijden onder de coronamaatregelen. Dat geldt niet alleen voor ons maar voor iedereen die momenteel pakketten verstuurt", klinkt het.Dat de laptops te laat komen voor de kansarme leerlingen, wil Du Bois zeker niet gezegd hebben. "De komende twee weken wordt de meerderheid van de laptops verstuurd. Ik begrijp helemaal dat sommige scholen de laptops liever een week vroeger hadden, maar liever een week later dan nooit, toch? Onze missie met DigitalForYouth was om 1.000 laptops per jaar uit te delen aan kinderen die het nodig hebben. Nu gaan we er ineens 11.000 op 4 weken tijd doen. En ja, dat brengt uitdagingen met zich mee, zeker in deze coronatijd."DigitalForYouth heeft het over een mooi momentum om de digitalisering van het onderwijs te versnellen. De oproep tot donaties heeft geleid tot een grote solidariteitsgolf in Belgische bedrijven. Heel wat ondernemers en zowel grote als kleine bedrijven schaarden zich achter de oproep. Pas werd nog een nieuwe campagne gestart (www.geefereenlaptop.be) waarbij ondernemers en bedrijfsleiders oproepen om laptops te doneren. Extra donaties zijn ook nog steeds nodig. Er zijn ondertussen wel al een 12.000-tal laptops toegezegd. "Daarvan denken we dat er uiteindelijk na refurbishment zo'n 9.000 tot 9.500 effectief bruikbaar zijn", zegt Du Bois. Ondertussen zijn er wel al 18.000 aanvragen vanuit de onderwijskoepels. De oorspronkelijk toegezegde Vlaamse overheidssteun van 200.000 euro werd daarom opgetrokken tot 1 miljoen. "Wat ons betreft is dit een project dat niet alleen om corona draait, maar rond de verdere digitalisering van het onderwijs. Leerlingen die in de komende dagen of weken voor het eerst een laptop krijgen, kunnen daar jaren de vruchten van plukken", besluit Du Bois.