20-jarige jongeman opgepakt voor datalek Duitse politici

De woning van de jongeman werd zondag doorzocht. Hij zou afkomstig zijn uit Midden-Hessen, in het westen van Duitsland, maar de precieze locatie is voorlopig niet duidelijk.

De federale recherche en het openbaar ministerie geven dinsdagmiddag om 12 uur in Wiesbaden details over het onderzoek. Om 14 uur geeft ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer een update over het onderzoek. Die persconferentie was al voor het nieuws van de arrestatie aangekondigd. Seehofer beloofde enkel over "betrouwbare feiten, en niet over vermoedens" te zullen spreken tijdens de persconferentie.

Maandag had Seehofer een ontmoeting met Holger Münch, het hoofd van de federale recherche, en Arne Schönbohm, hoofd van de federale dienst voor ict-veiligheid (BSI). De Duitse minister van Binnenlandse Zaken kwam onder vuur te liggen omdat hij tot dusver geen publieke verklaring had afgelegd over de datalekken.

Volgens zijn ministerie werden zo'n duizend politici, prominenten en journalisten door de hack getroffen. In ongeveer 50 gevallen is de schade omvangrijker, omdat hier grotere datapakketten zoals privégegevens, chatconversaties, foto's en andere correspondentie op straat werden gegooid.