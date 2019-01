Nog veel onduidelijkheid over datalek in Duitsland

Op 1 december 2018 plaatse een anoniem account, genaamd 'G0d', een digitale adventskalender op Twitter. Elke dag ging één luikje open. Daarin verscheen telkens een nieuwe link naar persoonlijke informatie van bekende Duitsers. Het begon met de gegevens van journalisten, YouTubers en tv-figuren, waaronder de komiek Jan Böhmermann.

De climax volgde vlak voor Kerstmis met het openbaar maken van de woonadressen, e-mailadressen en de mobiele telefoonnummers van Duitse parlementsleden en lokale politici. Van de CDU van Angela Merkel werden 410 politici getroffen, van coalitiepartner SPD 230. Die Linke zag de gegevens van 91 politici op het net gezwierd, liberale FDP 28. Van de bondskanselier zelf werden onder meer een faxnummer, een e-mailadres en verschillende brieven op straat gegooid, maar geen politiek gevoelige informatie.Van andere slachtoffers werden ook de identiteitskaart- en kredietkaartgegevens verspreid.

Op 28 december stopte het account met tweeten. Vrijdag (4 januari) werd het door Twitter geblokkeerd. De dag voordien hadden medewerkers van SPD-politicus Martin Schulz de politie van Aken verwittigd. De politicus zou meermaals zijn opgebeld door vreemden op zijn geheim nummer.

Herkomst gegevens onbekend

Vanwaar al deze gegevens afkomstig zijn, is nog niet duidelijk. In de zomer van 2015 werden de servers van het Duitse parlement gehackt, waarbij een groot aantal e-mails werden buitgemaakt. Of de nu naar buiten gebrachte gegevens daarvan afkomstig zijn, is evenwel nog niet bevestigd.

Meer waarschijnlijk is de data een samenraapsel van verschillende bronnen. Sommige gegevens, zoals adressen, stonden al publiek. Andere, zoals telefoonnummers van politici, kwamen enkel voor in adressenlijsten van bijvoorbeeld journalisten. Het is ook nog niet zeker of alle gepubliceerde informatie authentiek is. Een deel ervan blijkt in elk geval niet meer up-to-date te zijn.

Daders onbekend

Wie achter het datalek zit, is evenmin onbekend. Volgens Der Spiegel, dat de data onderzocht heeft, werd het Twitter-account gevolgd door www.anonymousnews.ru, een website die fake news verspreid. Daarnaast werd enkel van AfD-politici geen persoonlijke informatie verspreid. Daarom wordt gespeculeerd dat de daders uit rechtse of Russische hoek komen, maar daar is nog geen enkel bewijs voor gevonden.

Zondag heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd in een flat van een 19-jarige jongeman in de stad Heilbronn, in het zuidwesten van Duitsland. Er werden verschillende elektronische toestellen in beslag genomen. De man zou als een getuige worden beschouwd.

Kritiek

De affaire heeft intussen ook al heel wat kritiek op het Duits federaal kantoor voor IT-veiligheid (BSI) uitgelokt. Dat liet vrijdag weten dat het al van begin december op de hoogte was, terwijl het kantoor van Bondskanselier Angela Merkel en de Duitse recherchedienst BKA pas eind december geïnformeerd werden.

"Het is schandalig dat gestolen gegevens dagenlang op het internet staan en de bevoegde autoriteit niets doet om de slachtoffers te informeren en te beschermen", aldus Thomas Oppermann, vice-voorzitter van de Bondsdag (SPD). De SPD eist opheldering van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CDU). Die zit vandaag samen met enkele vertegenwoordigers van BSI en van de politie .