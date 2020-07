Veilingsite eBay verkoopt zijn advertentietak aan het Noorse Adevinta. Dat bedrijf telt daar omgerekend 8 miljard euro voor neer, voor het onderdeel waar ook 2dehands.be en Marktplaats.nl toe behoren. Techinvesteerder Prosus leek lang koploper om de divisie over te nemen, maar greep uiteindelijk mis.

Het winnende bod van Adevinta bestaat uit 2,5 miljard dollar in contanten en een belang van 44 procent in het Noorse bedrijf. Het stemrecht dat eBay in Adevinta verkrijgt is iets lager, namelijk een derde.

De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus had volgens ingewijden het hoogste bod gedaan van alle gegadigden, maar wilde de tak helemaal in handen krijgen en geen aandelen vergeven aan eBay. Dat zou voor het Amerikaanse bedrijf het struikelblok zijn geweest. Eerder dit jaar greep Prosus ook al mis in een overnamestrijd met de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com voor het Britse Just Eat.

Lees ook: Takeaway mag Just Eat overnemen

Het Amerikaanse eBay zette de advertentietak in de etalage onder druk van activistische aandeelhouders. Zij vinden dat het Amerikaanse bedrijf veel waardevoller wordt voor beleggers als het zich meer richt op de bekende veilingsite waaraan eBay zijn naam ontleent.

Het winnende bod van Adevinta bestaat uit 2,5 miljard dollar in contanten en een belang van 44 procent in het Noorse bedrijf. Het stemrecht dat eBay in Adevinta verkrijgt is iets lager, namelijk een derde.De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus had volgens ingewijden het hoogste bod gedaan van alle gegadigden, maar wilde de tak helemaal in handen krijgen en geen aandelen vergeven aan eBay. Dat zou voor het Amerikaanse bedrijf het struikelblok zijn geweest. Eerder dit jaar greep Prosus ook al mis in een overnamestrijd met de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com voor het Britse Just Eat.Het Amerikaanse eBay zette de advertentietak in de etalage onder druk van activistische aandeelhouders. Zij vinden dat het Amerikaanse bedrijf veel waardevoller wordt voor beleggers als het zich meer richt op de bekende veilingsite waaraan eBay zijn naam ontleent.