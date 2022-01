De Belgische start-up Deltaray haalt in een nieuwe ronde 4,2 miljoen euro voor zijn technologie rond 3D-kwaliteitscontrole.

Deltaray is een spin-off van imec en de Universiteit Antwerpen. Het bedrijf maakt een tool voor de 3D-kwaliteitscontrole van producten: de technologie scant voorwerpen met x-ray en analyseert die scans vervolgens aan de hand van kunstmatige intelligentie. Het idee daarbij is dat de interne kwaliteit van de producten kan worden gecontroleerd, rechtstreeks vanop de productielijn, zonder dat ze op een of andere manier moeten worden opengemaakt.

'X-ray wordt vandaag al ingezet voor steekproefgewijze kwaliteitscontroles,' zegt CEO en co-founder Dirk Hamelinck in een persbericht, 'maar wat Deltaray zo uniek maakt, is de snelheid waarmee onze technologie dat kan. Die is immers honderd keer sneller dan de huidige alternatieven. We scannen letterlijk élk product volautomatisch op de productievloer aan de normale productiesnelheid. Op die manier worden onverwachte fouten onmiddellijk zichtbaar.'

In een nieuwe investeringsronde haalt Deltaray nu 4,2 miljoen euro op bij investeringsfonds Industriya. Daarmee komen de totale investeringen in eht bedrijf op 5,7 miljoen, zo zegt het bedrijf zelf. De start-up doorliep al het acceleratieprogramma van imec.istart en haalde subsidies binnen van Vlaio. In een investeringsronde begin vorig jaar haalde het nog 1,3 miljoen euro op bij de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, imec, de Universiteit Antwerpen en enkele privé-investeerders.

