Proximus gaat verdere stappen zetten om zijn straatkasten ook te gebruiken als 'laadpalen' voor elektrische auto's. Er werd al een proefproject opgestart in Mechelen met zeven chargers. Uit een eerste analyse blijkt dat in Vlaanderen 4.000 locaties, goed voor minstens 8.000 publieke oplaadpunten, in aanmerking komen. Ook in de rest van het land kunnen er zo nog enkele duizenden chargers bijkomen.

De nationale uitrol om straatkasten uit te breiden met oplaadpunten gaat binnenkort van start in Oudenaarde, en tegen eind dit jaar zouden er 25 installaties gerealiseerd moeten zijn. In 2030 moet Vlaanderen beschikken over 100.000 (semi)publieke laadpalen, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Tegen 2025 moet de teller op 35.000 staan.

Dat de straatkasten uitgebreid kunnen worden met laadpalen heeft alles te maken met de glasvezeluitrol die volop aan de gang is. Daardoor komt in de kasten ruimte vrij om ze op een bijkomende manier te benutten. Daarnaast beschikken ze nog over enkele andere interessante troeven. In de kasten is uiteraard al elektriciteit aanwezig, waardoor er minder graafwerken nodig zijn, en de kasten bevinden zich volgens Proximus ook 'op aantrekkelijke locaties in het centrum van de stad'.

Het bedrijf wil ook starten met de installatie van laadpalen in de semipublieke en bedrijfsruimtes. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkings, ziekenhuizen en culturele centra. Daar zouden nog eens vele duizenden wagens opgeladen kunnen worden, aldus Proximus.

