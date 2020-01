De oudste digicorders en digiboxen worden binnenkort niet langer ondersteund. Telenet laat huurders de boxen kosteloos inruilen, kopers krijgen korting op een nieuw exemplaar.

Het gaat om de HD Digicorder AD2000 en de HD Digibox AD 2000 die tussen 2007 en 2013 werden verdeeld. De leverancier van de boxen zet de ondersteuning stop voor de beveiligingssoftware op de decoder. Daarom werken de decoders niet meer na 31 maart.

Volgens Telenet heeft twee procent van de klanten nog zo'n oude decoder, al gaat het in praktijk vooral om tweede toestellen die onder meer in de slaapkamer staan. 15.000 mensen huren een toestel, 30.000 hebben er destijds een gekocht.

Wie huurt kan zijn of haar toestel kosteloos omruilen voor een nieuw model. Wie een gekochte decoder heeft kan een nieuw toestel huren voor 9,37 euro (digicorder) of 4,53 euro (digibox) per maand. Telenet zal de eerste maanden, tot 31 juli, de huur wel niet aanrekenen. Klanten worden vanaf begin februari ook persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden.

De Telenet digicorder AD 2000 © Telenet

Een nieuwe decoder kopen blijft wel mogelijk. Daarvoor betaal je 99 euro voor een digibox en 249 euro voor een digicorder. Wie een gekocht toestel inruilt krijgt 15 euro korting op een digibox en 35 euro op een digicorder.

De Telenet Digibox AD200 © Telenet

Decoder of online

De oude decoders beschikken nog over een oud tv-menu en hebben geen nieuwe functionaliteiten zoals het opvragen van uitgezonden programma's. Het nieuwe model dat vorig jaar uitkwam heeft onder meer ondersteuning voor YouTube, Netflix, 4K en spraakbesturing.

Daarnaast wijst Telenet, zeker voor huishoudens waar de oude decoder als tweede toestel dient, op alternatieve kijkmogelijkheden zoals Yelo TV, 'TV met een Kaartje' of Yugo om via internet tv te kijken. Wie geen nieuwe decoder in huis haalt kan wel nog steeds, zonder het toestel, analoog naar twintig basiszenders kijken. Al is die beeldkwaliteit aanzienlijk slechter dan het huidige HD-aanbod.

Update 14 uur:

Het gaat om de beveiligingssoftware op de decoder die wordt stopgezet door de leverancier, niet om de ondersteuning voor de CI+ kaart. Het artikel is aangepast om dit te corrigeren.

