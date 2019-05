De Belgische telecomoperatoren doen het niet slecht op vlak van mobiele prestaties, zo blijkt uit een internationale vergelijking van opensignal.

De analisten van opensignal nemen regelmatig de prestaties van de netwerken bij telecomproviders wereldwijd onder de loep. Van 87 onderzochte landen blijkt België op vlak van 4G-downloadsnelheid nu op een negende plaats te staan. De gemiddelde downloadsnelheid is hier met 34,2 mbps bijna dubbel zo hoog als het wereldwijde gemiddelde van 17,6 mbps. Dat gemiddelde werd wel bepaald uit een dataset die nooit eerder een hogere variantie had, met waarden van 1,6 mbps in Irak tot meer dan 50 mbps voor koploper Zuid-Korea.

Het rapport van opensignal werd opgesteld op basis van meer dan 3 miljard metingen op 43 miljoen smartphones verspreid over de hele wereld en over het eerste kwartaal van dit jaar. Ook wat de opgemeten upload-snelheid (11,9 mbps), latency (35,3 ms), video-ervaring en 4G-dekking (90,4 procent) betreft, scoort ons land niet slecht.

Eén aspect kwam niet in aan bod in de vergelijking: de kost per verbruikte gigabyte. Eerder bleek uit een rapport van onderzoeksbureau Tefficient dat de Belgische telecomoperatoren daarvoor de hoogste prijzen ter wereld aanrekenen.