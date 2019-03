Belgische telecomoperatoren halen veel omzet uit weinig mobiele data

Proximus is de telecomoperator met de grootste opbrengst per gigabyte ter wereld, zo blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Tefficient. Ook de twee andere Belgische telecomoperatoren staan in de top tien. Volgens minister van Telecom Philippe De Backer is er meer concurrentie nodig op de Belgische markt om lagere prijzen voor de consument te verzekeren.

Proximus verdiende vorig jaar gemiddeld 16,6 euro aan elke verkochte gigabyte. Dat is meer dan de 81 andere telecomoperatoren waarvan het mobiele dataverbruik onderzocht werd door Tefficient. Orange staat op de derde plaats met 13,5 euro per gigabyte en Telenet/BASE staat op plaats tien met 9,5 euro per gigabyte. Het onderzoeksbureau berekende die cijfers op basis van gerapporteerd verbruik. Ook wat betreft het aantal gigabyte per SIM-kaart bengelen de Belgische telecomoperatoren onderaan, zo blijkt uit het rapport.

Mobiel datagebruik versus omzet per gigabyte © Tefficient

De analisten constateren dat Proximus maar liefst 107 keer meer verdiende dan Jio uit India, de operator met de laagste omzet per gigabyte. De opbrengst is voor Proximus wel met meer dan 10 euro gedaald ten opzichte van 2017, toen het telecombedrijf nog 27,2 euro verdiende aan één gigabyte. Ook bij de andere Europese operatoren is die daling te zien, al merkt het onderzoeksbureau op dat dit proces op de Aziatische markt veel sneller gaat.

© Tefficient

Minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) zegt in een reactie op de studie dat er nood is aan meer concurrentie op de Belgische markt. De Backer pleit er al langer voor om een vierde speler toe te laten en om het belang van de overheid in Proximus af te bouwen.

Tefficient rapport identificeert de top 10 operatoren wereldwijd op basis van opbrengsten per gigabyte:



1. Proximus, Belgium

3. Orange, Belgium

10. Telenet BASE, Belgium



We hebben meer concurrentie nodig op onze markt om lagere prijzen voor consument te verzekeren. — Philippe De Backer (@debackerphil) March 28, 2019

Datagebruik snelst gegroeid bij Orange

Tefficient merkt ook op dat de mobiele trafiek bij Orange Belgium vorig jaar opvallend sterk gestegen is. Met een stijging van 77 procent was Orange de snelste Europese groeier. Orange lanceerde in februari vorig jaar het eerste volledig 'onbeperkte' mobiele abonnement in België. Met een Arend-abonnement kunnen klanten voor 40 euro zo veel data verbruiken als ze willen, al wordt de snelheid na 20 gigabyte wel teruggeschroefd naar amper 512 kbit per seconde. Orange verkocht vorig jaar naar eigen zeggen een recordaantal mobiele abonnementen aan nieuwe klanten. Eind vorig jaar en begin dit jaar kopieerden Proximus en Telenet/BASE de strategie van Orange door eveneens met 'ongelimiteerde' abonnementen te komen.