De Franse concurrentiewaakhond schrijft Google een boete voor van 500 miljoen euro voor het gebruik van persartikels.

De zaak draait rond de zogenaamde naburige rechten op nieuwsberichten, waarvan de internetgiganten fragmenten publiceert. Google krijgt nu de boete omdat het niet 'te goeder trouw' met de uitgevers onderhandeld heeft over de vergoeding voor dat gebruik van nieuwsberichten.

Daarnaast moet Google ook 'een voorstel van vergoeding voor het gebruik van beschermde inhoud' aan uitgevers en persagentschappen voor het plaatsen van nieuwsartikelen op Google News Service. Daaraan heeft Google geen gehoor gegeven, aldus de mededingingsautoriteit. Als dat voorstel uitblijft, kan de waakhond dwangsommen tot 900.000 euro per dag vertraging opleggen.

De strijd tussen Google en de Franse mededingingsautoriteit sleept al jaren aan. Eerder dwong de waakhond Google al om te onderhandelen met uitgevers over betaling voor het doorplaatsen van werk.

Het gaat om de grootste boete ooit die de Franse concurrentieautoriteit opgelegd heeft voor het niet-respecteren van een van zijn beslissingen, legde voorzitter Isabelle De Silva uit aan de pers. De sanctie houdt rekening met de buitengewone ernst van de overtreding en het gedrag van Google, klinkt het.

'Ontgoocheld'

Google is 'zeer ontgoocheld' door de beslissing, aldus een woordvoerder, die meldt dat ee internetreus tijdens de onderhandelingen wel 'te goeder trouw' heeft gehandeld. 'Deze boete weerspiegelt noch de inspanning die we gedaan hebben, noch de realiteit van het actualiteitsgebruik op ons platform.'

De boete is volgens Google gelieerd aan onderhandelingen die liepen tussen mei en september vorig jaar, maar sindsdien bleef het bedrijf samenwerken met uitgevers en persagentschappen rond de naburige rechten, klinkt het. Die uitgevers en persbureau AFP waren naar de Franse concurrentiewaakhond gestapt omdat Google volgens hen de verplichtingen niet nakomt.

AFP

De concurrentieautoriteit wrijft Google onder meer aan dat het onderhandelingen over de nieuwe dienst Google Showcase wilde starten, en daarbij een specifieke discussie over de naburige rechten weigerde op te starten. Voorts heeft Google zonder reden de onderhandeling beperkt door te weigeren de inhoud van persbureaus op te nemen, en alle niet-algemene pers uit te sluiten. Google zou ook niet alle informatie nodig voor een transparante evaluatie van de vergoeding doorgespeeld hebben aan de persbedrijven.

Snel nadat de Autorité de la concurrence de boete wereldkundig maakte, maakten Google en AFP bekend dat een akkoord nabij is. 'De gesprekken met Google zijn goed opgeschoten en wij zijn dicht bij een akkoord', zegt AFP-CEO Fabrice Fries in een gemeenschappelijke verklaring. Volgens Sébastien Missoffe, de topman van Google Frankrijk, draait dat akkoord rond een 'globale licentie' voor het gebruik van AFP-inhoud bij Google's diensten, en een vergoeding voor de naburige rechten voor de perspublicaties van AFP

