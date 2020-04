De Franse mededingingsautoriteit heeft donderdag besloten dat Google Franse uitgeverijen en nieuwsagentschappen moet betalen voor het gedeeltelijk hergebruik van hun artikels.

Het gaat om een uitspraak van de Autorité de la Concurrence na een klacht van enkele uitgeverijen en het Franse persagentschap AFP in november vorig jaar.

"Google's praktijken hebben ernstige en onmiddellijke schade veroorzaakt aan de perssector, terwijl de economische situatie van uitgeverijen en nieuwsagentschappen fragiel is. De wet probeert de vergoedingsomstandigheden te verbeteren, terwijl zij inkomsten afleiden af uit content geproduceerd door journalisten," klinkt het in een verklaring.

Door de uitspraak wordt Google nu verplicht om vergoedingen te onderhandelen met uitgevers en nieuwsagentschappen voor het hergebruik van stukken. Dat moet binnen de drie maanden gebeuren.

De relatie tussen de Franse journalistieke sector en Google staat al een tijdje onder spanning. Veel publicaties zien al jaren advertentie-inkomsten dalen terwijl een speler als Google net meer verdient aan advertenties. Dat Google daarbij stukken van artikels (nieuws-snippets) van diezelfde uitgeverijen laat zien op haar site ligt dus bijzonder gevoelig.

Moederbedrijf Alphabet haalde vorig jaar een omzet van bijna 162 miljard dollar, een stijging van achttien procent. 134,8 miljard dollar daarvan komt uit advertenties (inclusief YouTube). De nettowinst van het bedrijf kwam op iets meer dan 34 miljard dollar. Die machtige positie zorgde er eind vorig jaar al voor dat de mededingingsautoriteit toen een boete van 150 miljoen euro oplegde aan het bedrijf.

Eind september 2019 kwam er een nieuwe wet rond auteursrechten die stelde dat Google moest betalen om die snippets te mogen tonen. Maar Google weigert daarin mee te gaan en besluit sindsdien in Frankrijk enkel nog een link te tonen. Uitgeverijen kunnen wel vragen om meer te tonen, maar zonder vergoeding.

Het gaat om een uitspraak van de Autorité de la Concurrence na een klacht van enkele uitgeverijen en het Franse persagentschap AFP in november vorig jaar. "Google's praktijken hebben ernstige en onmiddellijke schade veroorzaakt aan de perssector, terwijl de economische situatie van uitgeverijen en nieuwsagentschappen fragiel is. De wet probeert de vergoedingsomstandigheden te verbeteren, terwijl zij inkomsten afleiden af uit content geproduceerd door journalisten," klinkt het in een verklaring.Door de uitspraak wordt Google nu verplicht om vergoedingen te onderhandelen met uitgevers en nieuwsagentschappen voor het hergebruik van stukken. Dat moet binnen de drie maanden gebeuren.De relatie tussen de Franse journalistieke sector en Google staat al een tijdje onder spanning. Veel publicaties zien al jaren advertentie-inkomsten dalen terwijl een speler als Google net meer verdient aan advertenties. Dat Google daarbij stukken van artikels (nieuws-snippets) van diezelfde uitgeverijen laat zien op haar site ligt dus bijzonder gevoelig.Moederbedrijf Alphabet haalde vorig jaar een omzet van bijna 162 miljard dollar, een stijging van achttien procent. 134,8 miljard dollar daarvan komt uit advertenties (inclusief YouTube). De nettowinst van het bedrijf kwam op iets meer dan 34 miljard dollar. Die machtige positie zorgde er eind vorig jaar al voor dat de mededingingsautoriteit toen een boete van 150 miljoen euro oplegde aan het bedrijf.Eind september 2019 kwam er een nieuwe wet rond auteursrechten die stelde dat Google moest betalen om die snippets te mogen tonen. Maar Google weigert daarin mee te gaan en besluit sindsdien in Frankrijk enkel nog een link te tonen. Uitgeverijen kunnen wel vragen om meer te tonen, maar zonder vergoeding.